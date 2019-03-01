حسن یزدانی، رضا یزدانی و پرویز هادی حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات اوزان ۸۶، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جام دانکلوف بلغارستان که جزء مسابقات رنکینگ دار اتحادیه جهانی کشتی محسوب می شود، از ظهر فردا (شنبه) در شهر روسه آغاز می شود که نتایج قرعه کشی سه نماینده کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:



در وزن ۸۶ کیلوگرم حسن یزدانی در دور نخست به مصاف دومینیک ابونادر دارنده مدال نقره بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا از لبنان می رود و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر در دور دوم با برنده کشتی میان احمد ماگامایف از بلغارستان و آیمد علی اویات از الجزایر می رود. در این وزن ۳۵ نفر حضور دارند.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۲۴ کشتی گیر شرکت کرده اند، رضا یزدانی در دور اول با آبراهام کونیدو از ایتالیا مبارزه می کند و در صورت پیروزی بر این حریف در دور دوم به مصاف برنده گنادی کودینوویچ از آلمان و ماگومدحاجی نوروف از مقدونیه می رود. کایل اسنایدر قهرمان جهان و المپیک از آمریکا در گروه دیگر حضور دارد و تا دیدار فینال با یزدانی روبرو نخواهد شد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم پرویز هادی در دور نخست به مصاف میچائیل کوسوی از آمریکا می رود و در صورت غلبه بر این حریف در دور دوم به مصاف برنده دیدار میان ابراهیم الهام جانوف از ازبکستان و ژی وی دنگ از چین می رود. در این وزن ۱۹ نفر حضور دارند که پتریاشویلی قهرمان جهان از گرجستان در آن سوی جدول حضور دارد.