

مهدی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تعداد مراجعان نزاع در استان سمنان بیان کرد: در ۱۰ ماهه نخست سال‌جاری چهار هزار و ۱۶۷ نفر بر اثر نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند و این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل از آن این تعداد سه هزار و ۷۰۴ نفر بوده است.

وی افزود: این آمارها نشان از رشد ۱۳ درصدی نزاع در سطح استان سمنان دارد که باید در این زمینه اقدامات لازم را صورت داد.

مدیرکل پزشک قانونی سمنان بابیان اینکه کل معاینات بالینی استان طی سال گذشته ۱۵ هزار و ۳۸۸ نفر گزارش می‌شود، اضافه کرد: این رقم با ۹ درصد رشد امسال به ۱۶ هزار و ۷۶۵ نفر رسیده است.

نوروزی بابیان اینکه تصادفات جرحی طی ده‌ماهه سال گذشته چهار هزار و ۵۱۵ نفر بوده است، ابراز داشت: این رقم امسال به چهار هزار و ۷۵۴ نفر رسید که پنج درصد به نسبت مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

وی بابیان اینکه طی ده‌ماهه سال گذشته ۲۵۵ نفر بر اثر تصادف در محورهای استان سمنان جان باختند، تصریح کرد: این رقم امسال ۲۶۳ نفر گزارش می‌شود که در مجموع رشد سه‌درصدی تصادفات فوتی را نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشک قانونی سمنان بابیان اینکه حوادث جرحی کار طی ده‌ماهه سال گذشته نیز ۲۶۰ مورد و امسال به ۲۸۳ نفر رسید که با رشد ۹ درصدی همراه بود، اضافه کرد: خوشبختانه حوادث فوت بر اثر کار طی این مدت ۱۹ درصد کاهش داشت و از رقم ۱۶ نفر سال گذشته به ۱۳ نفر در سال جاری رسید.