آمار ثابت اهدای خون بانوان/ تجمیع آزمایشگاه های انتقال خون

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی طباطبایی، روز یکشنبه در نشست خبری، با اشاره به آمار ۱۱ ماهه اهدای خون در استان تهران، افزود: در این مدت ۲۹۲ هزار نفر موفق به اهدای خون شده‌اند.

وی با اعلام اینکه ۱۹ درصد اهدا کنندگان خون بار اولی بوده‌اند، گفت: ۸۱ درصد نیز اهدا کنندگان مستمر بوده‌اند.

طباطبایی با اشاره به اینکه سهم اهدای خون در بین بانوان همچنان ۴ درصد بوده است، افزود: این موضوع نشان می‌دهد در زمینه جذب بانوان برای اهدای خون موفق نبوده‌ایم، به رغم اینکه بانوان ۵۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند.

وی با اشاره به رشد اهدای گروه خونی منفی در استان تهران، گفت: ۱۲ درصد اهدا کنندگان خون مربوط به گروه خونی منفی بوده است.

مدیرکل انتقال خون استان تهران، از تهیه ۲۷۳ هزار واحد گلبول قرمز در ۱۱ ماهه امسال خبر داد و افزود: در این مدت ۲۷۳ هزار واحد تولید پلاسما داشته‌ایم.

وی همچنین از ارسال ۳۸ هزار و ۵۰۰ لیتر پلاسما برای تولید داروهای مشتق از پلاسما خبر داد و گفت: پلاسما، از اهمیت خاصی در تولید داروهای بیماران خاص است.

طباطبایی در ادامه از برنامه تجمیع آزمایشگاه‌های انتقال خون در کشور خبر داد و افزود: از سال آینده آزمایش‌های مربوط به انتقال خون در استان‌های البرز، قم، قزوین و گیلان، در آزمایشگاه مرکزی انتقال خون استان تهران انجام خواهد شد.