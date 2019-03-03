مهندسی ژنتیک در زمینه محصولات تراریخته لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ارجمند صبح یکشنبه در همایش نقد و بررسی تولید گیاهان تراریخته از نظر علوم تجربی و فقه اسلامی با اشاره به پیمان نامه و میثاق جهانی برای تجارت جهانی و تنوع زیستی اظهار داشت: در تجارت جهانی ۱۶۴ کشور حضور دارند و حق ندارند جلوی واردات محصولات را بگیرند.

وی افزود: کشوری که عضو تجارت جهانی شد نمی‌تواند مرزهایش را روی محصولات ببندد و فقط می‌تواند تعرفه روی کالاها اعمال کند.

وی عنوان کرد: بر اساس یک پیمان نامه، کشورهای می‌توانند به صرف احتمال خطر از ورود برخی محصولات جلوگیری کنند و۳۹ کشور به انحا مختلف از ورود برخی محصولات جلوگیری می‌کنند.

حجت الاسلام ارجمند یادآور شد: وقتی جامعه جهانی نسبت به تجارت جهانی حساسیت دارد و به صرف احتمال خطر جلوی محصولات تراریخته را می‌گیرند ما باید نسبت به این مسئله حساس باشیم.

عضو انجمن ارگانیک یادآور شد: محصولات تراریخته نیازمند مهندسی دارند و نباید با تبلیغات سو و آمارهای غلط آن را در کشور تجاری و کاشت کنند.

وی بر لزوم مهندسی ژنتیک محصولات تراریخته در کشور تاکید کرد و گفت: احتمال نفوذ در این عرصه زیاد است و باید حساسیت لازم در این بخش وجود داشته باشد.