خودروی برقی با شارژ سریع رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، برای بسیاری از افرادی که قصد خرید خودروهای برقی دارند، مدت زمان طولانی شارژ وسیله نقلیه یک عامل بازدارنده به حساب می‌آید.

در همین راستا به نظر می‌رسد برند Piëch احتمالاً توانسته این مشکل را برطرف کند. این شرکت از Mark Zero رونمایی کرده است. یک خودروی برقی اسپرت کوپه که مجهز به به سلول‌های باتری خاصی است.

این باتری می‌تواند جریان بالای برق را بدون ریسک بیش از حد داغ شدن کنترل کند. به این ترتیب در مدت زمان ۴ دقیقه و ۴۰ ثانیه ۸۰ درصد باتری شارژ می‌شود.

این خودروی برقی دو نفره در نمایشگاه بین‌المللی خودروی ژنو رونمایی شده است. وزن این خودرو کمتر از ۱۸۰۰ کیلوگرم است و می‌تواند با یک بار شارژ باتری ۵۰۰ کیلومتر طی کند. همچنین در ۳.۲ ثانیه سرعت خودرو از صفر به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

بالاترین سرعت آن نیز ۱۵۵ مایل بر ساعت اعلام شده است.