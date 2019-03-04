نظارت بر قیمت کالاهای اساسی در بافت افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی افشار عصر دوشنبه در جلسه تنظیم بازار شهرستان بافت اظهار داشت: مایحتاج اساسی مردم باید تأمین شود.

وی ادامه داد: متأسفانه با افزایش قیمت‌ها ویژه در بعضی از کالاهای اساسی در سطح کشور مواجه هستیم و جهاد کشاورزی باید پیگیری بیشتری در بحث گوشت، شکر و برنج داشته باشد.

افشار گفت: علت اصلی مشکلات شهرستان بافت در بحث کالاهایی همچون گوشت و نان عدم نظارت در شهرستان‌های هم‌جوار بافت است.

معاون سیاسی امنیتی فرماندار بافت تصریح کرد: چرا باید قیمت نان در شهرستان هم جوار بافت بدون اینکه مصوبه‌ای ابلاغ شود ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد؟ این در حالیست که آرد و سایر اقلام مورد نیاز برای پخت نان گران نشده است و به چه دلیل تصمیم واحد گرفته نمی‌شود و در مناطق دیگر قیمت‌ها افزایش داریم؟

معاون سیاسی امنیتی ادامه داد: اکنون گفته‌شده است که هر کیلو مرغ در کشتارگاه ۱۴ هزار تومان به مرغ فروش بدهند ولی با این قیمت به مرغ فروش داده نمی‌شود.

وی ادامه داد: نظارت‌ها باید قوی و تشدید شود و باید تابع قانون باشیم و کالاهای تنظیم بازاری به‌موقع به دست مردم برسد.

حسین الهی فر معاون فنی اداره جهاد کشاورزی شهرستان بافت در ادامه جلسه گفت: ۳۷.۷ تن گوشت قرمز منجمد، ۴.۳ تن گوشت گرم گوسفند، ۹۵ تن برنج، ۶۳ تن شکر و ۴۱ تن گوشت مرغ منجمد اقلام کالاهای تنظیم بازاری است که از اول سال در بحث تنظیم بازار توزیع‌شده است.