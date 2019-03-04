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۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۲۲:۴۰

معاون فرماندار بافت:

نظارت بر قیمت کالاهای اساسی در بافت افزایش یابد

نظارت بر قیمت کالاهای اساسی در بافت افزایش یابد

بافت - معاون سیاسی امنیتی فرماندار بافت خواستار تقویت نظارت بر قیمت کالاهای اساسی در این شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی افشار عصر دوشنبه در جلسه تنظیم بازار شهرستان بافت اظهار داشت: مایحتاج اساسی مردم باید تأمین شود.

وی ادامه داد: متأسفانه با افزایش قیمت‌ها ویژه در بعضی از کالاهای اساسی در سطح کشور مواجه هستیم و جهاد کشاورزی باید پیگیری بیشتری در بحث گوشت، شکر و برنج داشته باشد.

افشار گفت: علت اصلی مشکلات شهرستان بافت در بحث کالاهایی همچون گوشت و نان عدم نظارت در شهرستان‌های هم‌جوار بافت است.

معاون سیاسی امنیتی فرماندار بافت تصریح کرد: چرا باید قیمت نان در شهرستان هم جوار بافت بدون اینکه مصوبه‌ای ابلاغ شود ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد؟ این در حالیست که آرد و سایر اقلام مورد نیاز برای پخت نان گران نشده است و به چه دلیل تصمیم واحد گرفته نمی‌شود و در مناطق دیگر قیمت‌ها افزایش داریم؟

معاون سیاسی امنیتی ادامه داد: اکنون گفته‌شده است که هر کیلو مرغ در کشتارگاه ۱۴ هزار تومان به مرغ فروش بدهند ولی با این قیمت به مرغ فروش داده نمی‌شود.

وی ادامه داد: نظارت‌ها باید قوی و تشدید شود و باید تابع قانون باشیم و کالاهای تنظیم بازاری به‌موقع به دست مردم برسد.

حسین الهی فر معاون فنی اداره جهاد کشاورزی شهرستان بافت در ادامه جلسه گفت: ۳۷.۷ تن گوشت قرمز منجمد، ۴.۳ تن گوشت گرم گوسفند، ۹۵ تن برنج، ۶۳ تن شکر و ۴۱ تن گوشت مرغ منجمد اقلام کالاهای تنظیم بازاری است که از اول سال در بحث تنظیم بازار توزیع‌شده است.

کد مطلب 4559397

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