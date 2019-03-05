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۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۱۶

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان خبر داد:

مهاجرت حدود ۱۹۵ هزار قطعه پرنده به آبگیرها و تالاب های گیلان

مهاجرت حدود ۱۹۵ هزار قطعه پرنده به آبگیرها و تالاب های گیلان

رشت- مدیرکل حفاظت از محیط زیست گیلان با اشاره به پایان سرشماری پرندگان مهاجر در این استان گفت: حدود ۱۹۵ هزار پرنده به تالاب ها و آبگیرهای استان گیلان مهاجرت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی محمدپور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در رشت با اشاره به سرشماری پرندگان مهاجر در زیستگاه‌های استان گیلان، اظهار کرد: این سرشماری در ۳۷ زیستگاه و ۲۷۰ کیلومتر ساحل استان گیلان انجام شد.

محمدپور با بیان اینکه حدود ۱۹۵ هزار قطعه پرنده وحشی به تالاب‌ها و زیستگاه‌های استان گیلان مهاجرت کرده‌اند، افزود: ۶۰ گونه پرنده وحشی به گیلان مهاجرت کرده‌اند که بیشتر آنها از خانواده مرغابی سانان هستند.

وی با اشاره به مهم‌ترین زیستگاه، آبگیر و تالاب‌های استان گیلان برای حضور پرندگان مهاجر، ادامه داد: ۳۰ هزار هکتار از وسعت تالاب بین پرندگان انزلی، سیاکشیم، سل که و پرندگان صومعه سرا، بوجاق کیاشهر، استیل آستارا، امیر پرندگان و بارکو سرای لاهیجان مهمترین زیستگاه پرندگان مهاجر است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست گیلان یادآور شد: پرندگان مهاجر نیمه پاییز هر سال با آغاز فصل سرما و یخبندان در سیبری و اروپای شمالی به آبگیرها و تالاب‌های گیلان کوچ می‌کنند.

کد مطلب 4559622

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