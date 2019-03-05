مهاجرت حدود ۱۹۵ هزار قطعه پرنده به آبگیرها و تالاب های گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی محمدپور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در رشت با اشاره به سرشماری پرندگان مهاجر در زیستگاه‌های استان گیلان، اظهار کرد: این سرشماری در ۳۷ زیستگاه و ۲۷۰ کیلومتر ساحل استان گیلان انجام شد.

محمدپور با بیان اینکه حدود ۱۹۵ هزار قطعه پرنده وحشی به تالاب‌ها و زیستگاه‌های استان گیلان مهاجرت کرده‌اند، افزود: ۶۰ گونه پرنده وحشی به گیلان مهاجرت کرده‌اند که بیشتر آنها از خانواده مرغابی سانان هستند.

وی با اشاره به مهم‌ترین زیستگاه، آبگیر و تالاب‌های استان گیلان برای حضور پرندگان مهاجر، ادامه داد: ۳۰ هزار هکتار از وسعت تالاب بین پرندگان انزلی، سیاکشیم، سل که و پرندگان صومعه سرا، بوجاق کیاشهر، استیل آستارا، امیر پرندگان و بارکو سرای لاهیجان مهمترین زیستگاه پرندگان مهاجر است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست گیلان یادآور شد: پرندگان مهاجر نیمه پاییز هر سال با آغاز فصل سرما و یخبندان در سیبری و اروپای شمالی به آبگیرها و تالاب‌های گیلان کوچ می‌کنند.