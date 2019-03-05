  1. استانها
  2. خوزستان
۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۵۶

با حضور وزیر نیرو؛

عملیات اجرایی سد «تراز لالی» در خوزستان آغاز شد

عملیات اجرایی سد «تراز لالی» در خوزستان آغاز شد

اهواز - رضا اردکانیان وزیر نیرو در اولین برنامه سفر خود به استان خوزستان کلنگ آغاز به‌کار سد تراز لالی مسجدسلیمان را به زمین زد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق استان خوزستان پیش از ظهر امروز در مراسم کلنگ‌زنی سد تراز لالی اظهار کرد: سد تراز بر روی رودخانه هرکش احداث خواهد شد و بر اساس بررسی‌های انجام گرفته آورد آب این رودخانه ۸۲ میلیون مترمکعب در سال است و همچنین دبی متوسط رودخانه ۲.۶ متر مکعب در ثانیه است.

وی افزود: با افتتاح این پروژه به دنبال آن هستیم زمینه‌ساز توسعه مناطق محروم لالی، مسجدسلیمان و اندیکا شویم.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: کشاورزان مناطق لالی و روستاهای اطراف آن از آب مطئمن بهره‌مند نیستند.

ایزدجو با اشاره به اهداف احداث سد تراز لالی تصریح کرد: تأمین آب شرب منطقه لالی و روستاهای اطراف و تأمین آب کشاورزی به میزان ۱۵ میلیون مترمکعب از اهداف اجرایی این سد است.

وی گفت: تأمین نیازهای زیست محیطی به میزان ۹.۲ میلیون مترمکعب از دیگر اهداف اجرای این سد است.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان یادآور شد: احداث این سد می‌تواند زمینه‌ساز تأمین آب مطمئن برای کشاورزی شهرستان باشد و همچنین به توسعه شبکه‌های آبیاری و ذهکشی منطقه کمک می‌کند.

وی بیان کرد: این سد از نوع بتونی غلطکی است و براساس طراحی‌های انجام گرفته در این سد، وسعت دریاچه آن ۲۳۸ هکتار و حجم مخزن ۳۸ میلیون مترمکعب خواهد بود.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: برآورد هزینه مورد نیاز برای اجرای این طرح حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است و امیدواریم ظرف مدت ۶۰ ماه شاهد افتتاح آن باشیم.

ایزدجو با اشاره به طرح آبرسانی به شهرستان لالی یادآور شد: بر اساس این طرح برای آبرسانی به جمعیت حدود ۳۰ هزار نفر و به منظور افق ۱۴۱۰ تصمیم‌گیری شده است.

وی افزود: در این طرح آب خام مورد نیاز از طریق ۴ چاه به عمق ۳۰۰ متر تأمین می‌شود و از طریق یک خط انتقال فولادی به طول ۲۳ کیلومتر آب به تأسیسات مد نظر منتقل می‌شود.

کد مطلب 4559771

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بردیا IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      این خیلی خوب است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها