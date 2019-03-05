عملیات اجرایی سد «تراز لالی» در خوزستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق استان خوزستان پیش از ظهر امروز در مراسم کلنگ‌زنی سد تراز لالی اظهار کرد: سد تراز بر روی رودخانه هرکش احداث خواهد شد و بر اساس بررسی‌های انجام گرفته آورد آب این رودخانه ۸۲ میلیون مترمکعب در سال است و همچنین دبی متوسط رودخانه ۲.۶ متر مکعب در ثانیه است.

وی افزود: با افتتاح این پروژه به دنبال آن هستیم زمینه‌ساز توسعه مناطق محروم لالی، مسجدسلیمان و اندیکا شویم.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: کشاورزان مناطق لالی و روستاهای اطراف آن از آب مطئمن بهره‌مند نیستند.

ایزدجو با اشاره به اهداف احداث سد تراز لالی تصریح کرد: تأمین آب شرب منطقه لالی و روستاهای اطراف و تأمین آب کشاورزی به میزان ۱۵ میلیون مترمکعب از اهداف اجرایی این سد است.

وی گفت: تأمین نیازهای زیست محیطی به میزان ۹.۲ میلیون مترمکعب از دیگر اهداف اجرای این سد است.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان یادآور شد: احداث این سد می‌تواند زمینه‌ساز تأمین آب مطمئن برای کشاورزی شهرستان باشد و همچنین به توسعه شبکه‌های آبیاری و ذهکشی منطقه کمک می‌کند.

وی بیان کرد: این سد از نوع بتونی غلطکی است و براساس طراحی‌های انجام گرفته در این سد، وسعت دریاچه آن ۲۳۸ هکتار و حجم مخزن ۳۸ میلیون مترمکعب خواهد بود.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: برآورد هزینه مورد نیاز برای اجرای این طرح حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است و امیدواریم ظرف مدت ۶۰ ماه شاهد افتتاح آن باشیم.

ایزدجو با اشاره به طرح آبرسانی به شهرستان لالی یادآور شد: بر اساس این طرح برای آبرسانی به جمعیت حدود ۳۰ هزار نفر و به منظور افق ۱۴۱۰ تصمیم‌گیری شده است.

وی افزود: در این طرح آب خام مورد نیاز از طریق ۴ چاه به عمق ۳۰۰ متر تأمین می‌شود و از طریق یک خط انتقال فولادی به طول ۲۳ کیلومتر آب به تأسیسات مد نظر منتقل می‌شود.