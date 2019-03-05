به گزارش خبرگزاری مهر، وینفرد شفر با حضور در نشست خبری درباره شکست برابر الدحیل گفت: ما قبل از کرنری که باعث شد گل را دریافت کنیم، نمایش خوبی داشتیم و چند شانس گل خلق کردیم. بازی را کنترل کرده بودیم. از شانسهای گلزنی با بد شانسی استفاده نکردیم. الدحیل بعد از این گل قویتر شد و روی ضد حمله گل سوم را خوردیم. گل اول در جریان بازی بسیار مهم بود.
وی ادامه داد: ما میدانستیم آنها تیم خوبی هستند و بازیکنان گران قیمتی دارند. بعد از گل، آنها خوب توپ را نگه داشتند و ما دوباره موقعیت داشتیم اما توپها را از دست دادیم. در مرکز زمین پاسهای کوتاه زیادی به هم دادیم و آنها شانس زیادی برای پرس کردن و توپ گیری داشتند.
سرمربی استقلال اضافه کرد: باید بازی را بیشتر به کنارهها میبردیم و بیشتر از وینگرهای خود استفاده میکردیم. باید این مسائل را برطرف کنیم. این بازی اول بود و هنوز ۵ مسابقه داریم و باید روی بهتر کردن تیم کار کنیم.
شفر در پاسخ به این سوال که چرا بعد از دریافت گل استقلال افت کرد، بیان کرد: بعد از دریافت گل، اعتماد به نفس ما پایین آمد و اعتماد به نفس حریف بهتر شد. ما باید بیشتر بازی را به کنارهها میبردیم و از فضا استفاده میکردیم زیرا حریف ما ۳ دفاع داشت. مشکل ما در ۳۰ دقیقه پایانی همین بود.
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