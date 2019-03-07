ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وظیفه و رسالتی خطیر برای همگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام استاندار کهگیلویه و بویراحمد آمده است: شهادت هنر رادمردان و انسان‌های سترگ و با عزتی است که با تقدیم بهترین هستی خود، تنها معامله با خدا را راه تعالی و اوج و ترقی می‌دانند.

شهادت در حقیقت نقطه عطف عشق ورزیدن به معبود خویش و رسیدن به لقاء الله و از فاضل‌ترین و مترقی‌ترین ارزشهای ناب در فرهنگ اسلامی و شیعی به شمار می‌آید.

دوران هشت سال دفاع جانانه و عزتمندانه به عنوان یکی از طلایی‌ترین مقاطع در نظام جمهوری اسلامی است که اقتدار، عظمت و شکوه مردان و زنان این مرز و بوم را به رخ جهانیان کشاند و با تاسی از نهضت عاشورایی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) پرچم اسلام ناب محمدی را برافراشته‌تر به اهتزاز درآورد.

امروز همه ما بر خود واجب و لازم می‌دانیم که با بزرگداشت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا تداوم بخش راه مردان خدا و زنده نگهداشتن نهضت سرخ شهادت باشیم و در این مسیر لحظه‌ای درنگ نکنیم.

برپایی یادواره‌ها و یادمان‌های شهدای عظیم الشان تقویت باورها و عزم راسخ جوانان و نوجوانان و نسل‌های آینده را در پی خواهد داشت و در حقیقت این خود علاوه بر پویایی جامعه اسلامی تضمینی برای امنیت پایدار به شمار می‌رود.

بدون شک پیشرفت‌ها و جهش‌های ایران اسلامی در منطقه و جهان مدیون خون با برکت و جانفشانی و فداکاری‌های شهیدان والامقام و ایثارگران مقاومی است که جانانه رزمیدند و اجازه دخالت استعمارگران و متجاوزان در این پهنه پرافتخار را ندادند.

لذا ترویج و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت وظیفه و رسالتی خطیر برای همگان است و برگزاری یادواره‌های شهدای والامقام در جای جای میهن عزیز اسلامی و استان سرافراز کهگیلویه و بویراحمد گامی مؤثر و اقدامی ارزشمند محسوب می‌شود و از همه مسئولان و متولیان امر می‌خواهم که با تمام توان و امکانات سعی در برپایی این یادواره‌ها داشته باشند.

اینجانب ضمن ادای احترام به مقام والای ۱۸۸۰ شهید استان کهگیلویه و بویراحمد و به ویژه سرداران رشید و شهید شهرستان پر افتخار بهمئی و خانواده‌های معظم و معزز آنان، از بانیان و دست اندرکاران برگزاری این یادواره صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم و از خداوند سبحان موفقیت و سربلندی همه شما در سایه توجهات حضرت امام عصر (عج) و شهدای عظیم الشان را خواهانم.