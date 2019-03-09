تجویز قرص متادون توسط پزشکان غیرقانونی است

پرویز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی در بحث درمان معتادین در استان زنجان بسیار جدی است، افزود: در این راستا دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با برنامه‌ریزی دقیق، متادون درمانی را انجام می‌دهد.

وی اظهار کرد: تجویز شربت و قرص متادون تنها در مراکز متادون درمانی انجام می‌شود و مطب‌های و پزشکانی که قرص و شربت متادون را به افراد معتاد تجویزمی‌کنند، غیرقانونی عمل می‌کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۸ مرکز ترک اعتیاد در استان زنجان فعالیت می‌کند، گفت: این مراکز استانداردهای لازم در زمینه ترک اعتیاد را دارند و سالانه معتادین زیادی در این مراکز درمان می‌شوند و به چرخه زندگی درست و پاک برمی‌گردند.