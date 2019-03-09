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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

تجویز قرص متادون توسط پزشکان غیرقانونی است

تجویز قرص متادون توسط پزشکان غیرقانونی است

زنجان-رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: تجویز شربت و قرص متادون تنها در مراکز درمانی متادون درمانی انجام می شود و تجویز متادون توسط پزشکان به افراد معتاد، غیرقانونی است.

پرویز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی در بحث درمان معتادین در استان زنجان بسیار جدی است، افزود: در این راستا دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با برنامه‌ریزی دقیق، متادون درمانی را انجام می‌دهد.

وی اظهار کرد: تجویز شربت و قرص متادون تنها در مراکز متادون درمانی انجام می‌شود و مطب‌های و پزشکانی که قرص و شربت متادون را به افراد معتاد تجویزمی‌کنند، غیرقانونی عمل می‌کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۸ مرکز ترک اعتیاد در استان زنجان فعالیت می‌کند، گفت: این مراکز استانداردهای لازم در زمینه ترک اعتیاد را دارند و سالانه معتادین زیادی در این مراکز درمان می‌شوند و به چرخه زندگی درست و پاک برمی‌گردند.

کد مطلب 4562652

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