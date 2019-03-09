به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا «طارق زیدان العیسمی مداح» وزیر صنعت ونزوئلا را به نقض تحریم‌هایی متهم کرده است که ۲ سال پیش از سوی دولت واشنگتن وضع شد.

آمریکا مدعی است العیسمی مداح از برخی شرکت‌های آمریکایی خواسته که برای وی پروازهای خصوصی تدارک ببینند که از آن جمله می‌توان به پروازی اشاره کرد که در فوریه ۲۰۱۸، به مقصد روسیه انجام شده است.

این در حالی است که آمریکا «سامارک خوزه لوپز بلو» دستیار العیسمی را نیز به دور زدن تحریم‌های ۲۰۱۷ متهم کرده است.

گفتنی است تحریم‌های ۲۰۱۷ با ادعای دخالت العیسمی در قاچاق مواد مخدر وضع شد.

العیسمی و لوپز بلو هر یک به ۵ فقره جرم متهم شده‎اند و آمریکا قرار است حداقل ۳۰ سال حبس برای آنها تقاضا کند.

این در حالی است که بیش از یک ماه پیش، خوان گوایدو رئیس کنگره ملی ونزوئلا با برخورداری از حمایت آمریکا، مشروعیت نیکلاس مادورو رئیس جمهوری قانونی این کشور را زیر سوال برد و عنوان ریاست‎جمهوری را از وی غصب کرد.

همزمان، واشنگتن با هدف براندازی دولت مادورو، تحریم‌های گسترده‌‏ای را علیه ونزوئلا اعمال کرده تا به این ترتیب، منابع مالی کاراکاس را محدود کند.