بناهای ثبت ملی و دولتی فروخته نمی شوند

محمدحسن طالبیان به خبرنگار مهر گفت: تمام بناهایی که در فهرست میراث ملی ثبت هستند، حتی آنهایی که هنوز شناسایی نشده اند و یا در این فهرست قرار نگرفته اند ولی شانیت ملی دارند جزو بناهای نفیس می‌دانیم.

برخی از بناها نیز در اختیار حاکمیت هستند مانند تخت جمشید و یا آثار جهانی دیگر. تعدادی دیگر از آنها هم که پایگاه ملی دارند. ما ۳۳ هزار بنا در فهرست میراث ملی داریم که تعداد زیادی از آنها تپه و محوطه تاریخی هستند. برخی از این بناها مالکیت شأن مشخص است و برخی دیگر در اختیار دولت قرار دارد.

هیچ یک از بناهای دولتی ثبت شده در فهرست میراث ملی واگذار نمی‌شوند. پیرو این موضوع چندی پیش معاونت حقوقی سوالی از ما پرسیده بود و ما به جواب آنها اعلام کردیم که این بناها از نظر ما نفیس بوده و مالکیت شأن قابل واگذاری نخواهد بود. صندوق احیای آثار تاریخی نیز ۲۶۰ بنا در اختیار دارد که کاربری آنها را واگذار می‌کند اما همچنان مالکیت بناها در اختیار صندوق است منتها هیأت وزیران به آنها اجازه تغییر کاربری داده است.