آغاز بازگشت پرندگان مهاجر/ حضور ۶۰ گونه مهاجر در تالاب های گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی محمدپور با اشاره به اینکه امسال در آغاز فصل مهاجرت پرندگان به حدود ۱۹۵ هزار قطعه پرنده مهاجر وارد آبگیرها و تالاب‌های استان گیلان شده‌اند، اظهار کرد: این تعداد پرنده بیشتر از مناطق سیبری و اروپایی شمالی وارد آبگیرها شده بودند و بعد از زمستان گذرانی برای زادآوری به مناطق سردسیر باز می‌گردند.

محمدپور با اشاره به اینکه امسال ۶۰ گونه پرنده وحشی در آبگیرها و تالاب‌های گیلان فرود آمدند، گفت: مرغابی سانان بیشترین گونه پرنده مهاجر به گیلان است.

وی ادامه داد: پرندگان مهاجر نیمه پاییز هر سال با آغاز فصل سرما و یخبندان در سیبری و مناطق شمالی اروپا به ۳۰ هزار هکتار تالاب و گیلان کوچ کردند.

مدیرکل محیط زیست گیلان افزود: تالاب بین المللی انزلی، سیاکیشم، سل که و سرخانکل صومعه سرا، بوجاق کیاشهر، استیل آستارا، امیرکلایه و بارکوسرای لاهیجان مهمترین زیستگاه پرندگان مهاجر است.