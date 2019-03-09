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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۴۱

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان:

آغاز بازگشت پرندگان مهاجر/ حضور ۶۰ گونه مهاجر در تالاب های گیلان

آغاز بازگشت پرندگان مهاجر/ حضور ۶۰ گونه مهاجر در تالاب های گیلان

رشت- مدیر کل محیط زیست گیلان با اشاره به آغاز بازگشت پرندگان مهاجر از تالاب ها و آبگیرهای این استان، گفت: ۶۰ گونه پرنده وحشی به آبگیرهای گیلان مهاجرت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی محمدپور با اشاره به اینکه امسال در آغاز فصل مهاجرت پرندگان به حدود ۱۹۵ هزار قطعه پرنده مهاجر وارد آبگیرها و تالاب‌های استان گیلان شده‌اند، اظهار کرد: این تعداد پرنده بیشتر از مناطق سیبری و اروپایی شمالی وارد آبگیرها شده بودند و بعد از زمستان گذرانی برای زادآوری به مناطق سردسیر باز می‌گردند.

محمدپور با اشاره به اینکه امسال ۶۰ گونه پرنده وحشی در آبگیرها و تالاب‌های گیلان فرود آمدند، گفت: مرغابی سانان بیشترین گونه پرنده مهاجر به گیلان است.

وی ادامه داد: پرندگان مهاجر نیمه پاییز هر سال با آغاز فصل سرما و یخبندان در سیبری و مناطق شمالی اروپا به ۳۰ هزار هکتار تالاب و گیلان کوچ کردند.

مدیرکل محیط زیست گیلان افزود: تالاب بین المللی انزلی، سیاکیشم، سل که و سرخانکل صومعه سرا، بوجاق کیاشهر، استیل آستارا، امیرکلایه و بارکوسرای لاهیجان مهمترین زیستگاه پرندگان مهاجر است.

کد مطلب 4562926

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