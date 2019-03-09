«روباه» ایرانی در سه جشنواره جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، فیلم انیمیشن «روباه» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی صادق جوادی پس از موفقیت در یازدهمین جشنواره پویانمایی تهران به سه جشنواره جهانی می‌رود.

دومین جشنواره بین‌المللی فنیسیان Phenicien فرانسه که از ۲۳ تا ۲۵ اسفندماه ۹۷ در شهرهای پاریس و لئون برگزار می‌شود، پذیرای «روباه» ایرانی در بخش مسابقه بین‌الملل خواهد بود.

این فیلم انیمیشن یکی از آثار منتخب بخش ویژه بهترین فیلم‌های کوتاه هجدهمین دوره جشنواره «لیسبون» نیز است که از ۲ تا ۱۱ فروردین ۹۸ در کشور پرتغال برگزار خواهد شد. در این بخش ویژه جشنواره لیسبون که به صورت غیررقابتی برگزار می‌شود، بهترین فیلم‌های انیمیشن یک سال اخیر (۲۰۱۸- ۲۰۱۷) جهان از منظر داستان و ارزش‌های فنی و هنری به نمایش گذاشته می‌شوند.

«روباه» در بخش مسابقه بیست و دومین جشنواره فیلم «کوهستان سبز» که از ۲ تا ۱۰ فروردین ۹۸ در ایالت ورمونت آمریکا برگزار می‌شود هم روی پرده می‌رود. هدف برپایی این جشنواره، نمایش آثاری با تنوع دیدگاه‌های فرهنگی و تشویق رسانه‌ها برای معرفی فرهنگ‌های مختلف است.

انیمیشن «روباه» تاکنون در جشنواره‌های الچه اسپانیا، کارتون‌کلاب ایتالیا، رجینا کانادا، انیما انیما صربستان، سینه‌انیما پرتغال، انیمست رومانی، فلوکسوس هلند و آتن یونان به نمایش درآمده و موفق به دریافت جایزه بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره «وارنا» بلغارستان شده است. این فیلم در آئین اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره پویانمایی تهران که پنجشنبه گذشته ۱۶ اسفندماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، نیز برنده ۲ جایزه بهترین فیلم (جایزه اول) بخش مسابقه ملی و بهترین آهنگسازی این رویداد شد.

در خلاصه داستان انیمیشن «روباه» آمده است: «روباه جوان و چالاکی هنگام تجربه اولین عشق به دست شکارچی اسیر می‌شود. شکارچی زنگوله‌ای بر گردنش آویخته و رهایش می‌کند. روباه زنگوله بر گردن توانایی زندگی در جنگل، شکار و … را از دست می‌دهد و تنها راه نجاتش، اهلی شدن و بازگشت نزد شکارچی است…»