دمای گلستان بین ۴ تا ۸ درجه افزایش می یابد

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز در نواحی کوهستانی گلستان شاهد بارش پراکنده باران و در برخی نقاط وزش باد و مه آلودگی خواهیم بود و از اواخر امشب (شنبه شب) از میزان ابر در آسمان کاسته خواهد شد.



وی افزود: از روز یکشنبه تا روز سه شنبه شاهد آسمانی صاف تا نیمه ابری در استان خواهیم بود، همچنین در این ایام برای بعد از ظهرها وزش باد پیش بینی می‌شود.

داداشی از افزایش چهار تا هشت درجه‌ای دما در گلستان خبر داد و اظهار کرد: در روز چهارشنبه افزایش دما ملموس‌تر خواهد بود و برای برخی از نقاط وزش باد و مه آلودگی پیش بینی می‌شود.

وی گفت: طبق الگوهای فعلی تا روز پنجشنبه بارندگی در سطح استان نداریم اما برای جمعه بارندگی پیش بینی می‌شود که اطلاعات دقیق‌تر طی روزهای آتی اعلام می‌شود.