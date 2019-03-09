به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شاکری درباره ثبت‌نام کشورها برای حضور در بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران گفت: تاکنون ۱۴ کشور برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران ثبت‌نام داشته‌اند و ثبت‌نام تا ۲۱ اسفند ادامه دارد.

وی ادامه داد: کشورهایی نظیر چین (مهمان ویژه)، ژاپن، آلمان، هند، اتریش، کره جنوبی، روسیه، سوریه، افغانستان، عمان، صربستان، قطر، ارمنستان و لبنان ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند.

مدیر بخش بین‌الملل سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران درباره درباره بازار جهانی کتاب نیز عنوان کرد: در بخش بازار جهانی هم ۱۰ متقاضی که شامل آژانس‌های ادبی، ناشران فعال ایرانی در حوزه بین‌الملل و طرح‌های حمایتی آثار ایرانی در بازارهای جهانی ثبت‌نام داشته‌اند.

شاکری در پایان خاطر نشان کرد: ۱۰ نهاد فرهنگی فعال ایرانی در حوزه بین‌الملل نیز تاکنون در بخش بین‌الملل ثبت‌نام انجام داده‌اند.

سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از تاریخ ۴ تا ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در مصلی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.