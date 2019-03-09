تجمع مردم فرانسه برای برگزاری هفدهمین شنبه سیاه

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک در خبری فوری از تجمع هزاران نفر در میدان شارل دوگل برای برگزاری هفدهمین شنبه سیاه در این کشور گزارش داد.

این تجمعات به مدت ۱۷ هفته است که در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه، آغاز شده اند.

معترضین که به جلیقه زردها معروف هستند در شنبه هر هفته با تجمع در محله‌های معروف پاریس اعتراضات خود را انجام می‌دهند.

مردم فرانسه از ماه نوامبر سال گذشته در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت این کشور دست به برپایی تظاهرات‌های نامحدود زدند که رفته رفته معترضین به جلیقه زردها معروف شدند.

این اعتراضات از تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

بر اساس آمارهای رسمی در جریان این اعتراضات تاکنون یک هزار و ۳۰۰ نیروی پلیس و آتش نشان مجروح شده اند.

از تعداد افراد عادی که در جریان سرکوب اعتراضات از سوی پلیس مصدوم شده اند آمار رسمی وجود ندارد.