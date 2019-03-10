به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله دو روز مانده به برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون هندبال برخی شایعه‌ها در مورد یکی از کاندیداها پیرامون اینکه وی گزینه انتخابی وزارت ورزش بوده و دو سال دیگر هم بازنشسته است و بسیاری مسائل دیگر از سوی خانواده هندبال مطرح شد. احمد گواری در گفتگویی با خبرنگار مهر به این شائبه‌ها و شایعه‌ها پاسخ داد.

* خبرگزاری مهر - گروه ورزش: گفته می‌شود شما دو سال دیگر بازنشسته می‌شوید آیا این مسئله صحت دارد؟

- گواری: آنهایی که رقیب هستند دارند روی این مسئله مانور می‌کنند. من ۲۸ سال و چند ماه خدمت دارم و چون فوق لیسانس دارم قانونا تا ۳۵ سال خدمت، یعنی هفت سال دیگر می‌توانم کار کنم و بعد از آن با موافقت بالاترین مقام دستگاه مشکلی نداشته و می‌توانم باز هم ادامه کار بدهم. متأسفانه برخی دنبال این هستند که این مبحث را پر رنگ کنند.

* گفته شده شما کاندیدایی هستید که در بسیاری از مجامع حاضر بوده و در انتخابات شرکت می‌کنید، پاسخ تان چیست؟

- بله می‌گویند من در انتخابات فدراسیون‌های دیگر ثبت نام کرده‌ام اما باید بگویم من در انتخابات هیچ فدراسیونی ثبت نام نکرده‌ام. تنها در انتخابات فدراسیون نجات غریق بودم و حتی در مجمع آن هم نرفتم و قبل از مجمع انصراف دادم. بله من در انتخابات فدراسیون‌ها و مجامع حاضر بوده‌ام چرا که برگزاری مجامع یکی از مسئولیت‌های بخشی بود که بنده مسئولیت آن را در وزارت ورزش داشتم. اما متأسفانه برخی دارند این مسئله را برعکس جلوه می‌دهند. باز هم تاکید می‌کنم من در انتخابات هیچ فدراسیونی کاندید نشده‌ام.

* عنوان شده گزینه وزارت ورزش و جوانان در انتخابات فدراسیون هندبال هستید؟

- من اگر گزینه وزارت ورزش بودم نفرات را باید با هماهنگی من می‌گذاشتند اما این طور نبوده است و اصلاً در جریان نفرات معرفی شده نبودم و هیچ اعتراضی هم نسبت به آن نداشتم. وزارت ورزش و جوانان هیچ گزینه‌ای در انتخابات ندارد و برای وزارت هم فرقی نمی‌کند کدام کاندیدا در انتخابات رأی بیاورد.

* امروز شنیده‌ایم که رؤسای چند هیأت ورزشی با هدف حمایت از کاندیداتوری شما نشست‌هایی را برگزار کرده‌اند آیا شما از این مسئله اطلاع داشتید؟

- به هر حال این مسئله‌ای است که خودشان تشخیص داده‌اند. رأی هیأت‌ها در مجمع تعیین کننده هست. آنها می‌توانند در مورد اینکه کدام کاندیدا و برنامه برای آنها اولویت دارد و برای آنها قابل اعتماد بیشتری است صحبت کنند و به جمع بندی برسند. اینکه آنها جلساتی را برای تبادل نظر می‌گذارند طبیعی است اما اینکه هدایت شده باشد درست نیست. در همه انتخابات فدراسیون‌ها هیأت‌ها جمع شده‌اند و به یک جمع بندی رسیده‌اند و در نهایت در مجمع به کاندیدای مورد نظر خود رأی داده‌اند.

* آیا با این شرایط آقای گواری تا پایان مجمع حاضر هستند؟

- من کاندیدای انتخابات هندبال بوده و تا آخر هستم. تشخیص با کسانی است که رأی می‌دهند و اینکه از نظر آنها چه کسی اصلح است را نمی دانم.

* شما که پیش از این در انتخابات بسیاری از فدراسیون‌ها حاضر بوده‌اید، مجمع هندبال را چطور پیش بینی می‌کنید؟

- رقابت نزدیک و سختی است. امور مجامع و برگزاری انتخابات در دفتری که من رئیس آن بودم یکی از بخش‌ها بود. در مجموع تمام مجامع انتخاباتی حساسیت‌های خود را دارد و فدراسیون هندبال کمی حساس‌تر است چرا که تعداد نفرات کاندیداها قابل توجه بوده و شرایط آنها یکسان است و این حساسیت انتخابات را بیشتر می‌کند. البته از آن سو این مسئله دست نفرات را برای رأی باز می‌گذارد که به بهترین نفر خود رأی بدهند. امیدوار هستیم هر کسی رأی می‌آورد به رشد و تعالی هندبال کمک کند.