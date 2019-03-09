سردار محمد شرفی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات پلیس پیشگیری برای کاهش جرایم خشن اظهار کرد: یکی از وظایف پلیس، تأمین نظم و امنیت در جامعه است. تمرکز پلیس در سال جاری بر پیشگیری از وقوع جرایم خشن بود (از جمله قتل، سرقت به عنف، سرقت مسلحانه، سرقت از بانک، سرقت از طلافروشی‌ها و …) که خوشبختانه در این زمینه عملکرد خوبی وجود داشت و آمارها از کاهش جرایم خبر می‌دهد.

وی افزود: همانطور که مستحضرید در رابطه با سرقت‌های خُرد باید بگویم که به لحاظ شرایط خاصی که اکنون داریم، بعضی از کارگاه‌ها غیرفعال شده‌اند، بعضی از مردم به لحاظ معیشتی دچار مشکل هستند و طبیعی است که این شرایط برای پلیس و جامعه خوب نباشد و متأسفانه سرقت‌های خُرد رو به افزایش باشد.

سردار شرفی تصریح کرد: وقتی خواسته یا ناخواسته در چنین شرایطی قرار می‌گیریم، خود به خود اوضاع اقتصادی بر رفتار مردم اثر می‌گذارد و جرایم هم در جامعه افزایش می‌یابد.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به اقداماتی که سرقت‌های خُرد را در جامعه کاهش دهد، گفت: یکی از طرح‌هایی که ما برای کاهش جرایم به ویژه در ایام منتهی به پایان سال داریم، بحث جمع‌آوری معتادین است چراکه برابر نظر همه کارشناس‌ها، ۷۰-۶۰ درصد از سرقت‌های خُرد توسط معتادین انجام می‌شود، بنابراین در دستور کار پلیس قرار گرفته که معتادین را جمع‌آوری کنند (همانطور که در تهران و سایر استان‌ها در یکی، دو ماهه اخیر معتادین جمع‌آوری شده‌اند) و تمهیداتی برای نگهداری از این معتادین پیش‌بینی شده است تا درمان شوند و سالم به جامعه بازگردند. توجه داشته باشید که این کار کمک بسیاری به کاهش سرقت‌های خُرد می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که ما در برنامه داریم، بحث راه‌اندازی گشت‌های مشترک با بسیج در این ایام است (ایام پایان سال و تعطیلات نوروزی). در آینده خیلی نزدیک (از هفته آینده) از طرف فرماندهان نیروی انتظامی و بسیج، جزئیات این طرح اطلاع‌رسانی می‌شود و قرار است که همکاری نیروی انتظامی و بسیج در قالب گشت‌های رضویون در ایام تعطیلات اجرا شود.

سردار شرفی خاطرنشان کرد: قرار است که جغرافیای شهرها تقسیم‌بندی و بلوک‌بندی شود و با همکاری کلانتری‌ها و گشت‌های انتظامی، یک گسترشی را به صورت آشکار و نامحسوس در مناطق مسکونی پیدا کنیم و این مناطق را پوشش دهیم تا شاید بتوانیم از سرقت‌ها پیشگیری کنیم.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا یادآور شد: یکی دیگر از موضوعات برای جلوگیری از سرقت‌های خرد، بحث فعال‌سازی دوربین‌های مداربسته بخش خصوصی و دولتی و هدفمند نمودن آنها است. جلسات متعددی با دوستان خصوصی و دولتی برگزار شده است تا بتوانیم برای پیشگیری از وقوع جرایم، جانمایی خوبی را برای این دوربین‌ها تعبیه کنیم.

سردار شرفی تصریح کرد: کنترل مجرمین حرفه‌ای در این ایام مد نظر است. ما در پلیس آگاهی، یک بحث اطلاعات جنایی داریم که کل سوابق مجرمین حرفه‌ای در آنجا ثبت می‌شود. هر کسی که در گذشته دارای سابقه بوده و در آینده احتمال دارد از زندان، خارج و وارد جامعه شود، تحت نظارت مستقیم پلیس قرار می‌گیرد و حتماً باید پلیس از موقعیت آنها مطلع باشد و اگر خطری از این جهت مردم را تهدید کند، با این روش (زیر نظر گرفتن مجرمین سابقه‌دار) کاهش می‌یابد.