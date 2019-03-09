چرا پولی شدن محدوده زوج و فرد موفقیت آمیز نخواهد بود؟

محمد علی کرونی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجرای طرح محدوده کاهش آلودگی هوا (اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد) چنانچه همراه با افزایش مطلوبیت سفر با وسایل انبوه بر همچون مترو و بی آر تی باشد نتیجه مؤثری در کاهش آلودگی هوا و ترافیک شهری خواهد داشت گفت: در شرایط فعلی که توجه کافی به توسعه مترو و بهبود سفر با بی آر تی از سوی معاونت حمل و نقل شهرداری تهران نمی‌شود، ایجاد طرح در محدوده کاهش (زوج و فرد سابق) چندان تأثیری در کاهش سفرهای شخصی در شهر نخواهد داشت و فقط در بحث معاینه فنی و معاینه برتر نقش مثبتی ایفا خواهد کرد. ضمناً چنانچه هدف اصلی کاهش آلودگی هوا باشد دو قدم مهم‌تر وجود دارد که نسبت به محدود سازی آلودگی تولیدی از خودروهای شخصی در اولویت قرار دارند و در طرح فعلی دیده نشده است که عبارتند از: آلودگی ناشی از موتور سیکلت ها و آلودگی گوگردی ناشی از سوخت خودروهای دیزلی.

این کارشناس حوزه ترافیک با اشاره به اینکه در بحث درآمد حاصل از طرح محدوده کاهش آلودگی، با توجه به تخفیف‌های بسیاری که در قالب‌های مختلف همچون خودروهای ساکنین و یا خودروهای دارای مجوز و … دیده شده، افزایش چشمگیری شاهد نخواهیم بود گفت: چنانچه اختلافات پلیس راهور و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بر سر اعمال قانون وسایل نقلیه از طریق سرورهای اختصاصی، حل نشود، مشکلات عدم تحقق درآمد حاصل از طرح‌های ترافیک همچون سال ۹۷، تکرار خواهد شد.

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک با توجه به موقعیت مرکزی محدوده طرح ترافیک در شهر تهران و همچنین قرار داشتن مراکز اصلی اداری تجاری در این محدوده، و تردد بخش اعظم موتور سیکلت ها در منطقه ۱۲ و مناطق مرکزی و رونق بیشتر استفاده از آنها پس از افزایش محدودیت‌ها، و همچنین تردد خودروهای ساکنین محدوده‌ها، تأثیر چندانی در کاهش آلاینده‌ها شاهد نخواهیم بود گفت: افزایش ترافیک در مرزهای ورودی محدوده و به وجود آمدن ترافیک موضعی در آنها، سبب ایجاد مراکز جدید تولید آلاینده‌ها خواهد شد.