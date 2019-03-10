امحاء بیش از یک تن مواد خام دامی غیرمجاز در قروه

رئیس شبکه دامپزشکی قروه صبح امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر از کشف و ضبط یک تن و ۳۲۱ کیلوگرم فرآورده‌های خام دامی غیرمجاز در قروه طی دو هفته گذشته با هزار و ۲۳۸ مورد بازرسی در جریان طرح‌های نظارتی خبر داد.

به گفته رضا مرجانیان این فراورده ها شامل تمام محصولات دامی مثل انواع لاشه دام و گوشت قرمز، گوشت مرغ و سایر ماکیان، تخم مرغ و سایر ماکیان، ماهی، میگو، شیرخام، چربی، آلایش دامی و مرغی و… بوده است.

وی این کشفیات را مربوط به طرح‌های نظارتی اخیر دانست و افزود: طرح نخست که سه روزه بود و در راستای تشدید نظارت‌ها صورت گرفت که با ۲۸۹ مورد بازرسی منجر به کشف و ضبط ۲۰۳ کیلوگرم فرآورده خام دامی شد.

مرجانیان با بیان اینکه طرح دیگر مربوط به بازدیدهای معمول و گشت‌های مشترک بود، افزود: در این طرح ۶۵۰ مورد بازرسی صورت گرفت که ۵۰۰ کیلوگرم فرآورده غیرقابل مصرف کشف و ضبط شد.

همچنین وی از اجرای طرح دو روزه در ۱۵ و ۱۶ اسفند ماه گفت و تصریح کرد: در این طرح ۲۹۹ مورد بازرسی به عمل آمد که منجر به کشف و ضبط ۶۱۸ کیلوگرم انواع فراورده‌های خام دامی شد و توسط بازرسان غیر قابل مصرف تشخیص و از زنجیره مصرف شهروندان خارج گردید.

مطابق اظهارات وی نظارت و کنترل بهداشت و سلامتی فراورده‌های خام دامی از زمان تولید، حمل، نگهداری، توزیع، عرضه، قطعه بندی، بسته بندی و مصرف بر عهده کارشناسان سازمان دامپزشکی است.

مرجانیان در ادامه از شهروندان قروه ای خواست تا گزارشات، انتقادات و پیشنهادات خود را با شماره تلفن ۱۵۱۲ به صورت شبانه روزی اعلام کنند.