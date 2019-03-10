فروش اینترنتی کتاب خاطرات مقام معظم رهبری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب ۴۲۴ صفحه‌ای «خون دلی که لعل شد» به همت محمّدعلی آذرشب گردآوری شده است. این کتاب ترجمه‌ی فارسی کتاب «إنّ مع الصّبر نصراً» زندگینامه رهبر معظّم انقلاب است که توسط انتشارات انقلاب اسلامی چاپ و روانه‎ بازار نشر شد.

کتاب حاضر شامل بیان حکمت‌ها، درس‌ها و عبرت‌هایی است که به فراخور بحث‌ها بیان شده و هر کدام از آنها می‌تواند چراغ راهی برای آشنایی مخاطب کتاب به‌ویژه جوانان عزیز با فجایع رژیم منحوس پهلوی، و همچنین سختی‌ها، مرارت‌ها و رنج‌های مبارزان و در مقابل، پایمردی‌ها، مقاومت‌ها، خلوص و ایمان انقلابیون باشد.

تصویر طرح جلد کتاب «خون دلی که لعل شد» به این اثر روحی متفاوت و متمایز نسبت به سایر آثار مشابه بخشیده است. در روی جلد، چهره ایام زندان رهبر انقلاب به تصویر کشیده شده و در پشت جلد، عکس دیده نشده‌ای از معظّمٌ‌له و فرزندشان مصطفی به همراه دستخط ایشان درباره این عکس آورده شده است.

علاقه‌مندان برای تهیه کتاب «خون دلی که لعل شد» می‌توانند به صفحه فروش این کتاب در سایت انتشارات انقلاب اسلامی مراجعه کنند.