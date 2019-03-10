به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری دست اندرکاران ارکستر فیلارمونیک تهران به مدیریت هنری آرش گوران روز یکشنبه ۱۹ اسفند ماه به منظور تشریح جزئیات تازه‌ترین کنسرت این مجموعه در تالار وحدت تهران برگزار شد. در این نشست آرش گوران مدیر هنری و رهبر ارکستر فیلارمونیک تهران، مازیار ظهیرالدینی نوازنده ویولن و پیمان ابوالحسنی مدیر برنامه‌های این ارکستر به عنوان نماینده گروه حضور پیدا کرده بودند.

حامی اصلی کنسرت ما مردم هستند

آرش گوران در ابتدای این نشست گفت: احساس می‌کنم که تعداد اجراهای ارکستر فیلارمونیک اندک است. حال باید از مسئولان پرسید که چرا اجراهای ارکستر کم است. شما حتم داشته باشید ارکستر فیلارمونیک آمادگی اجرای پنج یا شش کنسرت در سال را دارد. در عین حال این را هم بدانید که سالن اجرا و سالن تمرین هزینه‌های زیادی دارد و به حق است که این هزینه‌های برای ارکستر فیلارمونیک کم و یا کاملاً رایگان شود. بنابراین باید گفت هم توان ارکستر و هم توان نوازندگان بسیار بالا بوده و رپرتوارهای زیادی هم برای اجرا دارد. به هر حال حامی اصلی ارکستر مردمی هستند که بلیت می خرند و به دیدن کنسرت می آیند اما با این تعداد نوازنده و درآمد محدود ارکستر در بلیت فروشی واقعاً کار دشواری است. اولویت اصلی اعضای ارکستر کسب درآمد نیست اما واقعاً تا چه زمانی این وضعیت را می‌توان تحمل کرد. بالاخره این تحمل و این استقامت کم می‌شود.

این رهبر ارکستر در ادامه این نشست با بیان اینکه در ارکستر فیلارمونیک تهران توقع مالی خود را به زیر صفر رسانده، توضیح داد: متأسفانه این نقدها مطرح می‌شود اما در نهایت هم نتیجه‌ای ندارند. این نکته را هم بگویم که فیلارمونیک ها در تمام دنیا توسط شهرداری‌ها و شخصیت‌های خصوصی حمایت می‌شوند. حدود دوسال پیش نماینده‌ای از ارکستر فیلارمونیک تهران به ارکستر فیلارمونیک نیویورک رفت و در پروژه صلح جهانی حضور پیدا کرد. در آنجا نامه‌ای به ما زدند تا نماینده‌ای از ارکستر ما به این پروژه برود. جالب است که بدانید شهرداری نیویورک سالنی اختصاصی برای ارکستر فیلارمونیک نیویورک ساخته‌اند. ما چنین انتظارهایی نداریم اما حداقل‌ها را باید رعایت کرد. پرسش من این است که شصت نفر نوازنده و با میانگین فروش بلیت با قیمت ۵۰ هزار تومان چقدر درآمد مالی خواهد داشت. حتی ما امسال قیمت بلیت‌ها را به خاطر شرایط اقتصادی جامعه کاهش دادیم و سعی کردیم قیمت بلیت‌ها را به گونه‌ای بگذاریم که قشر دانشجو هم بتواند بیاید و از اجرای ما لذت ببرد. به هر حال خدا را شکر که همیشه هم اجراهای ما پر از تماشاگر است. به هر حال من نمی دانم واقعاً چرا از چنین ارکستری حمایت نمی‌کنند. ارکسترهای فیلارمونیک می‌تواند فراتر از دولت‌ها پیش بروند و فرهنگ‌ها را در سراسر جهان به هم نزدیک کنند. ارکسترهای فیلارمونیک همیشه نگاه جهانی دارند.

اولویت اصلی اعضای ارکستر کسب درآمد نیست. اما واقعاً تا چه زمانی این وضعیت را می‌توان تحمل کرد. بالاخره این تحمل و این استقامت کم می‌شود گوران درباره چگونگی انتخاب رپرتوار اجرای پیش رو گفت: انتخاب رپرتوار برای من بسیار عجیب پیش می‌رود. هر اثر مفاهیم و منظورهای متفاوتی دارد بنابراین من هر کدام از این آثار را با بررسی بسیاری انتخاب کرده و در نهایت به یک رپرتوار واحد می‌رسم. من به آشفتگی بی معنی در رپرتوار باور ندارم. گاهی البته چنین آشفتگی در انتخاب رپرتوارهای ارکستر فیلارمونیک بوده‌اند اما این آشفتگی به عمد بوده و در همان آشفتگی هم به دنبال معنایی خاص بوده‌ام. در عین حال آثاری که در ارکستر فیلارمونیک اجرا می‌شوند در ایران تا کنون اجرا نشده‌اند و جالب اینکه در جهان هم بیشتر از چند بار اجرا نشده‌اند.

رهبر ارکستر فیلارمونیک تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به گروه نوازنده کنسرت پیش رو اشاره کرد و توضیح داد: در این کنسرت پدرام فریوسفی هم به جمع ما پیوسته است. وی ۲ سال کنسرت مایستر ما بودند و در این اجرا به عنوان مایستر ویلن آلتو در کنار ارکستر همکاری مؤثری دارد.

وی درباره حاشیه‌های پیرامون جشنواره موسیقی فجر نیز گفت: درباره جشنواره موسیقی فجر صحبت زیاد است. بعد از کنسرت درباره این مسئله صحبت می‌کنم اما بدانید بخش مهمی از این مسئله فنی و بخش دیگر به سیاست گذاری جشنواره بر می‌گردد.

ارکستر فیلارمونیک تهران حمایت می‌خواهد

مازیار ظهیرالدینی نوازنده ویولن و کنسرت مایستر کنسرت پیش روی ارکستر فیلارمونیک تهران هم در این نشست اظهار کرد: من با سابقه ۳۰ ساله کار در ارکسترهای مختلف می‌توانم بگویم که ارکستر فیلارمونیک الان حمایت‌های لازم را ندارد. هزینه‌هایی که الان برای ارکستر وجود دارد زیاد است در حالی که ارکسترهای دیگر یا برای تبلیغات شخصی یا صرفاً برای سودهای دیگری کار می‌کنند. کلیت وجود ارکستر فیلارمونیک برای اهل هنر است. تمام هنرمندان حاضر در این مجموعه خالص و بی ریا و زلال کار می‌کنند و مفتخرم که در این کنسرت با ارکستر فیلارمونیک کار می‌کنم. من در این ارکستر نوازنده ویولا هستم و در این اجرا به عنوان تک نواز هم در کنار دوستان هستم.

وی افزود: متأسفانه در این سال‌ها آنقدر نقد شده که فکر می‌کنم این کارها دیگر کلیشه شده است. اما باز هم می گویم که برای چنین ارکسترهای باکیفیتی حیف است که چنین حمایت‌هایی از ارکستر نشود. در این مجموعه روح همکاری و روح صمیمیت کاری که در ارکستر انجام می‌شود واقعاً عالی است.

اغلب اسپانسرها درکی از موسیقی جدی ندارند

پیمان ابوالحسنی مدیر برگزاری کنسرت ارکستر فیلارمونیک تهران هم در این نشست گفت: بیشترین رقم بلیت ما ۸۰ هزار تومان و کمترین رقم ۳۰ هزار تومان است. این میزان قیمت حدود ۴۰ درصد کمتر از کنسرت‌های مشابه است. در حالی که ارکستر ما ۶۰ نوازنده درجه یک دارد. البته کنسرت‌هایی هم در تالار وحدت برگزار می‌شود که در کل پنج یا شش نوازنده دارد اما برای ما اوضاع بسیار فرق می‌کند. به هر حال ضرورت دارد چنین ارکستری باید بیشتر حمایت شود البته مدیرعامل بنیاد رودکی هم تا جایی که می‌توانست با ما همکاری کرد ولی انتظار ما بسیار بیشتر است.

وی در پایان تاکید کرد: ارکسترهای فیلارمونیک در کشورهای دیگر از ثروتمندترین ارکسترها هستند چرا که هم از سمت شهرداری‌ها و هم از سمت اسپانسرهای خصوصی حمایت می‌شوند. متأسفانه در ایران اسپانسرها به سمت کنسرت‌های پاپ می‌روند و می‌توان گفت متأسفانه اسپانسرها هیچ درکی از چنین موسیقی‌های جدی ندارند.

تازه‌ترین کنسرت ارکستر فیلارمونیک تهران ساعت ۲۱:۳۰ روز دوشنبه ۲۰ اسفند در تالار وحدت میزبان علاقه مندان موسیقی است.