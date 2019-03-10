به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله حسنی بعدازظهر یک‌شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان به میزبانی سالن غدیر استانداری ضمن بیان اینکه ریشه بالغ‌بر ۷۰ درصد جرایم در استان از مواد مخدر است، ابراز داشت: بیشترین حجم و نیرو در حوزه مقابله با مواد مخدر در شهرستان‌های شاهرود و دامغان به لحاظ قرار گرفتن در مسیر ترانزیت این پدیده شوم است.

وی ضمن بیان اینکه علیرغم مشکلات موجود تلاش شد تا هم امنیت و هم احساس امنیت در جامعه بالا رود، اضافه کرد: مأموران نیروی انتظامی هرروز و هرلحظه، آماده مقابله با قاچاقچیان و سوداگران مرگ هستند.

ضرورت حرکت به سمت تخصصی شدن مبارزه با اعتیاد

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان نیز در این نشست بابیان اینکه مباحث مربوط به مقابله با اعتیاد به‌عنوان بلای خانمان‌سوز جوامع، در دستور کار است، ابراز داشت: جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان را به سمت تخصصی شدن پیش بردیم تا با بررسی و شناسایی علل این پدیده شوم بهتر بتوان در راستای مبارزه با آن تلاش کرد.

محمدحسین همتی تصریح کرد: بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده، مسائل روحی و روانی، مشکلات مرتبط با عدم غنی‌سازی اوقات فراغت، مشکلات عاطفی و افسردگی از مهمترین علل اصلی گرایش جوانان استان سمنان به مواد مخدر است.

وی اضافه کرد: مباحث مربوط به بخش‌های درمان، صیانت و اشتغال در جلسات گذشته پیگیری شد که مصوبات خوبی به همراه داشت که در دست پیگیری قرار دارد و امیدواریم با نهادهای اجرایی به جمع بندی مشخص در این حوزه دست پیدا کنیم.

در این نشست درباره راهکارهای کاهش سو مصرف مواد مخدر در بین جوانان بحث و تبادل نظر شد.