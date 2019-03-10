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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۲۳:۰۲

طی سال ۱۳۹۷؛

بیش از ۳۴ میلیون تن کالا از مبدأ خوزستان جابجا شد

بیش از ۳۴ میلیون تن کالا از مبدأ خوزستان جابجا شد

اهواز - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان از جابجایی ۳۴ میلیون و ۱۹۵ هزار تن کالا از ابتدای سال جاری تا کنون از مبدأ استان خوزستان خبر داد.

غلامعباس بهرامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۳۰۸ شرکت حمل و نقل کالا اظهار کرد: این میزان کالا توسط یک میلیون و ۸۷۰ هزار دستگاه کامیون جابجا شده است.

وی با اشاره به اینکه عمده کالاهای حمل شده شامل ذرت، کنجاله، انواع ورق، دانه چین، گازوئیل، شکر و سایر کالاهای اساسی است، افزود: ۴۷ درصد از این کالاها از مبدأ بندر امام خمینی (ره) به اقصی نقاط کشور حمل شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان تصریح کرد: در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته کاهش چندانی در حمل کالای اساسی استان مشاهده نمی‌شود و درآمد حاصل از عوارض جابجایی حمل و نقل کالای جاده‌ای در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بیش از ۵۶ درصد رشد داشته است.

کد مطلب 4564683

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