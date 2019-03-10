بیش از ۳۴ میلیون تن کالا از مبدأ خوزستان جابجا شد

غلامعباس بهرامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۳۰۸ شرکت حمل و نقل کالا اظهار کرد: این میزان کالا توسط یک میلیون و ۸۷۰ هزار دستگاه کامیون جابجا شده است.

وی با اشاره به اینکه عمده کالاهای حمل شده شامل ذرت، کنجاله، انواع ورق، دانه چین، گازوئیل، شکر و سایر کالاهای اساسی است، افزود: ۴۷ درصد از این کالاها از مبدأ بندر امام خمینی (ره) به اقصی نقاط کشور حمل شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان تصریح کرد: در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته کاهش چندانی در حمل کالای اساسی استان مشاهده نمی‌شود و درآمد حاصل از عوارض جابجایی حمل و نقل کالای جاده‌ای در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بیش از ۵۶ درصد رشد داشته است.