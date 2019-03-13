سیدمحسن جاهد تهیه‌کننده فیلم سینمایی «تخته گاز» به کارگردانی محمد آهنگرانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط اکران این فیلم سینمایی گفت: فیلم‌های بدنه نیاز به زمان دارند تا بتوانند فروش خوبی داشته باشند، یعنی به این گونه نیستند که بگوییم در اکران یک ماهه خود، هفته‌ای یک میلیارد تومان فروش خواهند داشت از همین رو چنین آثاری باید به صورت دهان به دهان تبلیغ شوند. به همین علت همیشه تاکید من بر این بوده که فیلم‌های این چنینی حداقل باید ۱۰ هفته در تهران اکران شوند و در همین بازه اکران شهرستان‌ها هم ادامه داشته باشد. به همین دلیل این فیلم‌ها حتی اگر اکران عید را هم نداشته باشند با این مشخصه‌ها می‌توانند موفق باشند.

وی با بیان اینکه توده مردم با فیلم‌های بدنه ارتباط برقرار می‌کنند، اظهار کرد: برای این فیلم‌ها نمی‌توان واژه «تجاری» را به کار برد چون گاهی عده‌ای آثاری را به قصد تجاری بودن می‌سازند، ولی همین فیلم‌ها در اکران شکست عجیب و غریبی می‌خورند. بنابراین می‌توان فیلم تجاری را به آثاری اطلاق کرد که مخاطبان عام و خانواده‌ها با آنها ارتباط برقرار کنند و جوانان مشکلات خود را در آنها ببینند به گونه‌ای که نگاه مورد پسندشان را در فیلم‌های این چنینی بیابند.

فیلم‌هایی که کم‌کم به فروش خوب می‌رسند

جاهد ادامه داد: این فیلم‌ها اتفاقاً شیرین هم هستند از همین رو اگر به فیلم‌های دیگر که با همین ویژگی‌ها ساخته شده‌اند توجه کنید، می‌بینید که در مدت کم نه، ولی در یک مدت ۱۰ هفته‌ای توانسته‌اند به فروش خوبی برسند. البته گاهی فیلمی به خاطر نوع بازیگرانش، کارگردانش، سیاست‌هایی که داشته یا اتفاقاتی که خواسته و ناخواسته برایش رخ داده است در ابتدا با فروش خوبی شروع مواجه شده اما به ناگاه فروش هفته دوم آن از هفته اولش کمتر شده و در واقع دیگر کشش خود را از دست داده است اما فیلم‌های بدنه با مشخصاتی که گفتم این‌طور نیستند یعنی کم‌کم به فروش خوبی می‌رسند.

اگر فیلمی بتواند با مردم ارتباط برقرار کند و در عین حال زمان زیادی برای اکران داشته باشد می‌تواند فروش خوبی به دست بیاورد. از همین رو به نظرم اصلاً فصل مُرده برای اکران فیلم‌ها معنی ندارد این تهیه‌کننده سینما عنوان کرد: ما پیش‌تر همین تجربه را در فیلم «در مدت معلوم» داشتیم که این فیلم ۲۵ آذر اکران شد و تا عید توانست به فروش خوبی برسد به طوری که چهارمین فیلم پرفروش سال شد. همچنین «مجرد چهل ساله» هم عنوان پرفروش‌ترین فیلم را در فصل زمستان از آن خود کرد بنابراین اگر فیلمی بتواند با مردم ارتباط برقرار کند و در عین حال زمان زیادی برای اکران داشته باشد می‌تواند فروش خوبی به دست بیاورد. از همین رو به نظرم اصلاً فصل مُرده برای اکران فیلم‌ها معنی ندارد.

وی افزود: البته اگر «تخته گاز» زمان بیشتری برای اکران در اختیار داشت و یا زودتر اکران می‌شد فروش بیشتری می‌کرد این را هم باید عنوان کنم که برای این امر برخی مشکلات برای ما پیش آمد برای مثال مشکلاتی برای دریافت پروانه نمایش داشتیم که باعث شد «تخته گاز» دیرتر اکران شود زیرا قصد ما اصلاً این نبود که فیلم را در برج ۱۰ اکران کنیم از همین رو اگر یک ماه زودتر اکران می‌شد فروش بیشتری می‌کرد.

جاهد درباره شرایط تبلیغاتی «تخته گاز» اظهار کرد: در این مسیر صدا و سیما تیزرهای خوبی در اختیار ما گذاشت اما هیچ تبلیغ میدانی برای این اثر نداشتیم. چون شهرداری با ارایه بیلبورد به فیلم ما مخالفت کرد که دلیل آن را نمی‌دانم. شاید دلیل این امر «تجاری بودن» فیلم مطرح شود اما این در حالی است که فیلم‌های تجاری‌تر از «تخته گاز» از این امکان برخوردار بوده‌اند.

تصمیمات مشمئزکننده برخی مدیران!

وی ادامه داد: باید بگویم گاهی قضیه و تصمیمات مدیران آنچنان مشمئزکننده می‌شود که ترجیح می‌دهیم به واکاوی دلایل نپردازیم وقتی صداوسیما تیزرهای «تخته گاز» را پخش می‌کند و حوزه هنری پخش‌کنندگی آن را به عهده می‌گیرد، یعنی فیلم از برخی فیلترها رد شده است بنابراین نباید کاتولیک‌تر از پاپ بشویم. سوال من این است که دوستان مگر در این فیلم چه دیدند که با بیلبوردهای شهری آن مخالفت کردند؟ این رفتارها تنها باعث می‌شود که به اصالت این تشکل و مدیریت شک کنیم.

این تهیه‌کننده درباره تعداد زیاد تیزرهای این اثر گفت: اتفاقاً قرار است تیزرها تا روزهای آینده نیز پخش شود البته ما با تلویزیون تعاملاتی داشتیم که منجر به این امر شد برای مثال رایت تلویزیونی این فیلم را به طور رایگان در اختیار رسانه ملی قرار دادیم و در مقابل تعداد بیشتری تیزر گرفتیم. البته خیلی از صاحبان فیلم‌ها این کار را می‌کنند زیرا با توجه به گرانی تبلیغات تلویزیونی، ما هیچگاه نمی‌توانیم پول تیزرها را بدهیم با این حال من از این وضعیت راضی هستم البته در همین راستا دوندگی زیادی برای پخش فیلم کردم.

جاهد با بیان اینکه گاهی مسئولان صدا و سیما فیلم را می‌بینند و می‌گویند به این فیلم برای مثال ۱۰۰ تیزر تعلق می‌گیرد اما اگر همان فیلم قابلیت پخش از تلویزیون را نیز داشته باشد، تهیه‌کننده می‌تواند حق پخش آن را واگذار کند و تعداد بیشتری تیزر بگیرد درواقع برخی فیلم‌ها این ظرفیت را پیدا می‌کنند.

وی در پایان درباره دیگر فعالیت‌هایش مطرح کرد: در نظر داریم «در مدت معلوم ۲» را بسازیم که فیلمنامه این اثر کامل شده و درخواست پروانه ساخت داده‌ایم و به صورت جدی کارهای آن را پیگیری می‌کنیم بنابراین به محض اینکه این پروانه را دریافت کنیم با بازیگران صحبت می‌کنیم تا بتوانیم «در مدت معلوم ۲» را بسازیم.