ویژگی های طرح مدرسه محوری/تفویض اختیار و جلب مشارکت

به گزارش خبرگزاری مهر جلسه نوبت عصر گردهمایی مشترک معاونان و مشاوران وزیر و مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها به بحث مدرسه محوری اختصاص داده شد تا در ارتباطی دوطرفه بین حوزه ستاد به‌عنوان سیاست‌گذار و استان‌ها در حوزه اجرا، همفکری و تعامل ایجاد شود.

سید محمد بطحائی با اشاره به اهمیت برنامه مدرسه محوری اظهارکرد: این گردهمایی در روزهای پایانی سال برای همسویی و هماهنگی بیشتر برنامه‌ها و فعالیت‌ها بین مدیران ستادی و استانی برگزارشده است.

وی افزود: لازم است که روی واژه مدرسه محوری بیشتر بحث شود چراکه مهم‌ترین برنامه در بخش تحول مدیریتی و ساختاری مدرسه محوری است.

وزیر آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: طی سال‌های زیادی آموزش‌وپرورش به سمت مدرسه محوری حرکت کرده است اما هر بار این طرح در سطح بررسی و استنادی باقی‌مانده و به مرحله اجرا نرسیده است که در حال حاضر با تلاش و پیگیری‌های همکاران ستادی و مدیران کل استان‌ها، این کار به‌تدریج وارد مرحله عملیاتی شده است.

بطحائی، مهم‌ترین استراتژی آموزش‌وپرورش در بخش مدیریتی و ساختاری را مدرسه محوری دانست و گفت: طرح مدرسه محوری باید آن‌قدر تکرار شود تا به یک مطالبه تبدیل شود البته مدرسه محوری قبل از این با برنامه‌هایی مثل مدرسه سبز و مدیریت آموزشگاهی دنبال می‌شد که در ادامه به دلایل مختلف متوقف شد.

وی تصریح کرد: نیروی انسانی توانمند، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های خوبی در اختیارداریم لذا شرایط برای ورود به مدرسه محوری فراهم‌شده است.

وزیر آموزش‌وپرورش بابیان اینکه طرح مدرسه محوری را از سال گذشته شروع کرده‌ایم، گفت: این برنامه به‌خوبی پیشرفت کرده است هرچند که سرعت کم است و باید موانع را برطرف کنیم.

بطحائی در ادامه اضافه کرد: تعریف مدرسه محوری اولین موضوعی است که در این برنامه مورد مناقشه بود.

وی با اشاره به یکی از تعاریف مدرسه محوری، اظهار کرد: طرح مدرسه محوری تفویض اختیار و زمینه‌سازی گسترش و خلق مشارکت ذی‌نفعان در راستای ارتقای کیفیت‌بخشی مدرسه است.

بطحائی اضافه کرد: برنامه مدرسه محوری یک طیف است که از یک سمت آن حرکت کرده‌ایم و به سمت دیگر آن در حال نزدیک شدن هستیم بنابراین نمی‌توانیم بگوییم اکنون مدرسه محوری نداریم و قراراست در آینده کاملاً مدرسه محوری داشته باشیم.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: هرچقدر از مدرسه اختیار را بگیریم یعنی روی این طیف به سمت عقب‌رفته‌ایم و هرچقدر اختیار دهیم به سمت مثبت طیف حرکت کرده‌ایم.

وی در ادامه تصریح کرد: ستاد راهبردی برای مدرسه محوری پیش‌بینی و اجرایی شده و در اولین گام بخشنامه به ادارات کل استان‌ها ارسال‌شده است که در آن تفاهم‌نامه‌ای با مدارس منعقد خواهد شد تا عملکرد مدرسه بر اساس همان تفاهم‌نامه ارزیابی شود.

وزیر آموزش‌وپرورش تأکید کرد: به سمتی حرکت کنیم که مدرسه باور کند از عهده حل مشکلاتش برمی‌آید و مخاطب اصلی را به‌تدریج مدیر مدرسه و مدرسه قرار دهیم تا به این باور برسند.

بطحائی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در موضوع مدرسه محوری، اظهار کرد: ارزیابی کیفیت تضمین مدرسه (شفافیت عملکرد)، انتخاب و انتصاب مدیران مدارس، نظام سنجش شایستگی حرفه‌ای مدیران، توانمندسازی نیروی انسانی، برنامه ویژه مدرسه و باز مهندسی ساختار تصمیم‌گیری از برنامه‌های مدرسه محوری است.