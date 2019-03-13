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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۰۰

فرمانده انتظامی ساوجبلاغ خبر داد:

کشف دو میلیارد لوازم‌آرایشی قاچاق در شهرستان ساوجبلاغ

کشف دو میلیارد لوازم‌آرایشی قاچاق در شهرستان ساوجبلاغ

ساوجبلاغ - فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ از کشف یک محموله لوازم‌آرایشی قاچاق به ارزش دو میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی فضلی علیشاه اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولیدات داخلی، مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ از دپوی لوازم‌آرایشی قاچاق در شهر جدید هشتگرد، مطلع شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های صورت گرفته، مأموران پلیس به همراه عوامل اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان به آدرس موردنظر اعزام و در بازرسی از یک انبار نگهداری کالا، ۱۱ هزار و ۱۵۰ عدد انواع لوازم‌آرایشی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ بابیان این‌که ارزش تقریبی کالای قاچاق کشف‌شده ۲ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: انبار موردنظر پلمب و در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

سرهنگ فضلی علیشاه از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مربوط به قاچاق کالا، موضوع را از طریق سامانه پیامکی و یا تلفن ۱۱۰ به مأموران اطلاع دهند.

کد مطلب 4567117

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