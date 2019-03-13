به گزارش خبرگزاری مهر مجموعه رسانه‌ای «صبا» بعد از انتشار روزنامه، خبرگزاری و باشگاه فیلم و عکس «صبا»، در تازه‌ترین اقدام رسانه‌ای خود به زودی ماهنامه‌ای تحلیلی با عنوان «صبانامه» را همزمان با سالگرد این رسانه در خرداد ماه سال ۹۸ منتشر خواهد کرد.



مسئولیت سردبیری این ماهنامه همچون روزنامه و خبرگزاری صبا برعهده محمدرضا شفیعی بوده و بناست این ماهنامه رویکردی تحلیلی به مسائل و رویدادهای دنیای سینما و تلویزیون داشته باشد.



اولین شماره «صبا نامه» در خردادماه سال پیش‌رو منتشر خواهد شد و هنرمندان و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر شاهد تولد یک ماهنامه جدید خواهند بود.



شایان ذکر است روزنامه صبا از سال ۹۲ با رویکردی گفت‌وگو محور، خبرگزاری صبا با رویکردی خبری و ماهنامه صبا از امسال با رویکردی تحلیلی منتشر خواهد شد.