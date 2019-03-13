به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح چهار طرح در شهرستان کنگان اظهار داشت: رئیس جمهور ۲۶ اسفند به استان بوشهر سفر می‌کند که دیدار با مردم و افتتاح پروژه از جمله برنامه‌های ایشان است.

وی با اشاره به ورود رئیس جمهور به استان بوشهر از طریق فرودگاه عسلویه بیان کرد: رئیس جمهور دیداری با مردم استان بوشهر خواهد داشت که این برنامه در شهرستان کنگان برگزار می‌شود.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور در سفر به استان بوشهر افتتاح طرح‌های پارس جنوبی و شرکت در نشست شورای اداری استان بوشهر است.

وی در ادامه به ظرفیت‌های بالای شهرستان کنگان در عرصه گردشگری اشاره کرد و ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان بوشهر با جدیت دنبال می‌شود.

با حضور استاندار بوشهر چهار طرح شامل دهکده گردشگری کنگان، آبخیزداری بنک، خیابان‌های امام حسین ساحلی و ساختمان اداری کمیته امداد امام خمینی کنگان به بهره‌برداری رسید.

برای اجرای این چهار پروژه ۳۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.