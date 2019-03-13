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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۲۲:۳۳

پس از نامه وزیر صنعت به رئیس کل گمرک؛

ممنوعیت و رفع ممنوعیت صادرات برخی اقلام به گمرکات ابلاغ شد

ممنوعیت و رفع ممنوعیت صادرات برخی اقلام به گمرکات ابلاغ شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای به رئیس کل گمرک، ضمن لغو ممنوعیت صادرات برخی اقلام، ممنوعیت صادرات سیب و پرتقال را تا ۱۵ فروردین ماه تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی طی نامه‌ای به رئیس کل گمرک، برای مدیریت و تنظیم بازار صادرات برخی کالاهای ممنوعه را مجاز و صادرات برخی کالاها را نیز ممنوع کرد.

بر اساس نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرات شیر خشک اطفال صرفاً توسط واحدهای تولیدی با مجوز موردی سازمان غذا و دارو مجاز شد. همچنین صادرات پودر آب پنیر با نامه رسمی وزارت جهاد کشاورزی مجاز شد.

مجوز صادرات نئوپان خام نیز که تا پیش از این ممنوع بود، لغو شد.

همچنین صادرات سیب درختی و پرتقال که تا ۸ اسفندماه ممنوع بود، تا ۱۵ فروردین ۹۸ تمدید شد تا همچنان برای تنظیم بازار صادرات این دو محصول میوه ممنوع باشند.

پیرو نامه وزیر صنعت، گمرک نیز طی بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور موضوع ممنوعیت و لغو ممنوعیت صادرات اقلام مذکور را ابلاغ کرد.

کد مطلب 4567773

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