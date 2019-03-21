به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، مبارزات سه وزن پایانی رقابتهای کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال آسیا فردا جمعه) در شهر اولان باتور مغولستان برگزار میشود.
نتایج قرعه کشی نمایندگان کشورمان که همگی در گروههای ۵ نفره و به صورت دورهای به میدان میروند، به شرح زیر است:
در وزن ۵۵ کیلوگرم پویا دادمرز به مصاف بایورجان سادووکاسوف از قزاقستان، داواباندی مونخ اردن از مغولستان، راوین از هند و سرداربک کونوشبایف از قرقیزستان میرود.
در وزن ۶۳ کیلوگرم میثم دلخانی با المار تالانتبک اولو از قرقیزستان، یرنار فیداخمتوف از قزاقستان، ویجای از هند و تلمان باتومار از مغولستان کشتی میگیرد.
در وزن ۸۷ کیلوگرم محمد هادی ساروی با کومار سونیل از هند، میربک کوردبای از قزاقستان، بیلگون بایارسایخان از مغولستان و کالیدین آسیکیف از قرقیزستان مبارزه میکند.
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