پژوهشکده پزشکی مقایسه ای در دانشگاه آزاد کرج تاسیس می شود

مجری طرح راه اندازی این آزمایشگاه در خصوص این آزمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: طرح های کارشناسی این طرح به پایان رسیده است و هم اکنون طرح تفضیلی نیز رو به پایان است و فاز اول آزمایشگاه نیز به صورت آزمایشی فعال است اما بهره برداری کامل از آن در سال آینده خواهد بود.

دکتر سروش محیط مافی افزود: اجرای این طرح با توجه به پتانسیل های موجود در دانشکده دامپزشکی کرج و وجود استادان متخصص به منظور افزایش توانمندی های این قشر و ایجاد پل ارتباطی میان علوم پزشکی و دامپزشکی در دستور کار قرار گرفت.

سروش مافی خاطرنشان کرد: این مرکز پژوهشی با هدف ایجاد زمینه های ارتباطی بین دستگاه های اجرایی و بخش صنعت با دانشگاه ، ایجاد پایگاه علمی و پژوهشی اختصاصی در مورد پزشکی مقایسه ای و مدل سازی حیوانی ، فراهم کردن امکانات و تسهیلات برای اجرای طرح های تحقیقاتی و ارتباط با مراکز علمی داخل و خارج کشور تاسیس می شود.

وی یادآور شد: در واقع این مرکز پژوهشی به منزله بیمارستانی کوچک برای حیوانات است که در آن پژوهش های تطبیقی بر روی حیوانات به قصد تعمیم روش های درمانی به انسان انجام می گیرد.

محیط مافی اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته چنین مراکزی تحت عنوان دانشکده یا پژوهشکده وجود دارند و پل ارتباط بین رشته های مختلف هستند .

به گزارش مهر، اغلب روش های رایج درمانی و جراحی، اطلاعات اولیه و حتی پیشرفته در مورد بیماری های انسان ، بسیاری از داروهای موثر و جدید برای اولین بار روی حیوانات آزمایش می شود و پس از حصول موفقیت آمیز بودن روش درمانی موثر بودن آنها تائید می شود.