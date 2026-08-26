به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سپهوند در آیین افتتاح یک واحد گلخانه‌ای در خرم‌آباد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک هفته دولت، اظهار کرد: بخش کشاورزی نقش مهمی در توسعه اقتصادی، تأمین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال دارد و توسعه گلخانه‌ها نیز یکی از محورهای اصلی سند توسعه استان لرستان در این حوزه به شمار می‌رود.

تحقق برنامه توسعه گلخانه‌ای در خرم‌آباد

وی افزود: بر اساس برنامه‌های تدوین‌شده در سند توسعه استان، تعهد شهرستان خرم‌آباد در سال ۱۴۰۴ ایجاد حدود سه هکتار گلخانه بود که این هدف محقق شد.

مدیر جهاد کشاورزی خرم‌آباد ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ نیز سهم این شهرستان از برنامه توسعه گلخانه‌ای، بخشی از تعهد ۱۴ هکتاری پیش‌بینی‌شده برای استان لرستان است.

بهره‌برداری از گلخانه با سرمایه‌گذاری ۹.۵ میلیارد تومانی

سپهوند با اشاره به افتتاح واحد گلخانه‌ای جدید در خرم‌آباد، گفت: این گلخانه با مساحت سه هزار و ۴۰۰ مترمربع و سطح زیرکشت دو هزار و ۴۰۰ مترمربع به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: برای اجرای این طرح در مجموع ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری شده است که حدود سه میلیارد تومان از محل تسهیلات و اعتبارات دولتی و ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی تأمین شده است.

ایجاد اشتغال با توسعه واحدهای گلخانه‌ای

مدیر جهاد کشاورزی خرم‌آباد با بیان اینکه این واحد گلخانه‌ای زمینه اشتغال مستقیم سه نفر و اشتغال غیرمستقیم ۶ نفر را فراهم کرده است، تصریح کرد: هدف ما حرکت به سمت تولید پایدار، افزایش بهره‌وری و ایجاد ثروت در بخش کشاورزی است.

وی توسعه کشت‌های گلخانه‌ای را یکی از ظرفیت‌های مهم برای افزایش بهره‌وری و توسعه تولید در بخش کشاورزی عنوان کرد.

تأکید بر حمایت بانک‌ها از طرح‌های گلخانه‌ای

سپهوند با تأکید بر ضرورت حمایت مجموعه بانکی از توسعه گلخانه‌ها، گفت: برای تحقق تعهد ۱۴ هکتاری توسعه گلخانه‌ای استان، نیازمند همکاری و حمایت بانک‌ها هستیم و انتظار داریم روند پرداخت تسهیلات به طرح‌های معرفی‌شده تسریع شود.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های جدید گلخانه‌ای در شهرستان خرم‌آباد انجام شده و در صورت تأمین تسهیلات مورد نیاز، روند توسعه این بخش با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.