خبرگزاری مهر، گروه استانها - حامد مصطفایی آگاه: از آغازین ساعات گزارش سیل ویرانگری که در مناطقی از استان گلستان گزارش شد تا تداوم آب گرفتگی در دیگر مناطق کشورمان در خوزستان، لرستان، ایلام، شیراز و دیگر نواحی منتهی به غرب کشور، اردبیلیها پا به پای دیگر هموطنانمان باران مهربانی خود را از مناطق نیازمند حمایت دریغ نکردند.
ابراز همدردی اردبیلیها با سیل زدگانی که دچار خسارت مالی یا جانی شده بودند با حمایت دستگاههای مرتبط تداوم داشته تا هر کسی از بزرگ و کوچک و زن و مرد به قدر توانایی خود برای ادای وظیفه در مقابل بلای طبیعی اخیری که کام هموطنانمان را در آغازین روزهای سال جدید تلخ کرده بود، در تلاش باشند.
آمادگی دستگاههای مختلف اجرایی در کنار بالا زدن آستین همت اردبیلیها که در مهربانی و امدادرسانی همواره پیشگام هستند از نکات بسیار ارزشمند و قابل توجه در مشکلات و بلایای طبیعی مشابه بوده تا موجی از مهر و همدردی، تسکینی برای آلام خانوادههای دچار خسارت شود.
ارسال ۱۴ هزار لیتر آب شرب بسته بندی شده
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل در خصوص کمکهای ارسال شده از استان اردبیل به مناطق سیل زده گفت: با توجه به نیاز به آب آشامیدنی در مناطق سیل زده، ۱۴ هزار لیتر آب شرب بسته بندی شده به نواحی سیل زده کشور ارسال شد.
عبدالعلیپور یادآور شد: با حمایت دستگاههای اجرایی و کمکهای مردمی حمایتهای مورد نیاز در مناطق سیل زده همچنان ادامه داشته و در این راستا با قدرت و ساماندهی مناسب از تمامی ظرفیتهای موجود استفاده خواهیم کرد.
به گفته وی با حمایت مجموعه آب و فاضلاب شهری استان هزار و ۳۰۰ کیلوگرم «پرکلرین ضدعفونی آب شرب» به مناطق سیل زده ارسال شده تا بخشی از نیازمندیهای موجود برطرف شود.
عبدالعلی پور از ارسال ۹۰۰ تخته موکت به این مناطق خبر داد و افزود: سازمان بهزیستی اردبیل نیز با جذب حمایتهای مورد نیاز، لوازم بهداشتی، البسه، وسایل توانبخشی، مواد غذایی و شیر خشک به مناطق سیل زده ارسال کرد.
وی در مجموع ارزش تقریبی کمکهای ارسال شده از استان اردبیل به مناطق سیل زده را با حمایتهای مردمی، هلال احمر، سپاه، کمیته امداد و … در حدود ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد.
عبدالعلیپور با بیان اینکه کمکهای مردمی اردبیلیها همچنان ادامه دارد، ابراز امیدواری کرد که با افزایش جلب حمایتها و مشارکتهای مردمی به مسئولیت اجتماعی و وظیفه مهم خود در حمایت از سیل زدگان عمل نمائیم.
سمنها در حمایت از سیل زدگان پیشگام شدند
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل نیز در این خصوص از بسیج و مشارکت مناسب جمعیت سازمانهای مردم نهاد استان برای جلب کمکهای مردمی و حمایت از سیل زدگان خبر داد.
آقاخانی در گفتگو با مهر یادآور شد: پیش از وقوع سیلاب خوزستان با توجه به پیش بینیهای به عمل آمده نیاز فوری به کیسه جهت پر نمودن شن برای جلوگیری از سیلاب اعلام شده بود و در این خصوص سمنهای استان با جمع آوری کیسههای خالی و ارسال آن به حمایت از سیل زدگان پرداخته و در تلاش برای عمل به وظیفه مهم خود در این خصوص بودند.
به گفته وی بهره گیری از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در چنین بلایا و حوادث غیرمترقبهای تسهیلگر بوده و با چنین پشتوانه بزرگ مردمی میتوان در مدیریت حوادث و بحرانها موفق ظاهر شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل از تداوم حمایتهای مردمی در مناطق سیل زده نیز خبر داد و افزود: سازمانهای مردم نهاد استان اردبیل آماده هر گونه همکاری برای جذب مشارکتهای مردمی هستند.
ارسال بیش از ۷۵۰۰ تخته موکت به مناطق سیل زده
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار با مهر ضمن تشریح ارسال کمکهای مردمی به مناطق سیل زده گفت: هشتمین کاروان جمعیت هلال احمر استان اردبیل با دو دستگاه کامیون به مناطق سیل زده استان لرستان اعزام شد.
رامین معبودی ادامه داد: در آخرین کمکهای ارسالی استان اردبیل ۷۷۶ تخته موکت به مناطق مورد نیاز ارسال شد که پیش از این نیز در قالب هفتمین کاروان ۷۴۵ تخته موکت ارسال گردیده بود.
به گفته وی تاکنون بیش از هفت هزار و ۵۰۰ تخته موکت و هزار و ۵۰۰ پکیج غذایی توسط جمعیت هلال احمر استان اردبیل به مناطق سیل زده ارسال شده است.
معبودی یادآور شد: جمعیت هلال احمر استان اردبیل از آمادگی لازم برای هر گونه کمک نرم افزاری و سخت افزاری برخوردار بوده و با توسل به نیروهای مردمی و امدادی در ارسال تغذیه و اقلام خوراکی و مایحتاج اولیه از تمامی ظرفیت خود استفاده خواهد کرد.
به گفته وی حمایت از هموطنان خسارت دیده در مناطق سیل زده یک وظیفه عمومی بوده و مشارکتهای مردمی بسیار ارزشمند است.
به گزارش مهر، با وجود مشارکتهای ارزشمند و ستودنی مردم و دستگاههای مرتبط اجرایی برای حمایت از سیل زدگان، مردم در این مناطق همچنان در انتظار کمک و نگاههای سبز و امیدوارکننده در اقصی نقاط کشور هستند.
پویشهایی که به رنگ مهربانی سیل محبت به راه انداختند به استمرار نیاز داشته تا با همت مضاعف مسئولان و دستگاههای اجرایی، طلوع صبح و امید دیگری را با بهره گیری از حماسههای مردمی شاهد شویم.
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