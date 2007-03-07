هوای تهران برای تنفس مناسب نیست / باید فرهنگ نگهداری محیط زیست را آموزش دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرلشگر سید یحیی رحیم صفوی ظهر امروز در مرکز فرماندهی دژبان کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، گفت: در کلانشهر تهران هوای مناسبی برای نفس کشیدن مردم وجود ندارد یعنی ظرفیت جغرافیایی تهران و وضعیت هوا با افزایش روز افزون خودروها و کارخانجات رو به بحران است. از این رو توسعه فضای سبز و کاشت نهال در راستای رفع این بحران می تواند موثر واقع شود.

وی بر لزوم همکاری نیروهای مردمی بسیج سازندگی و دولت تاکید کرد و اظهار داشت: جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفاظت از مراتع و جنگل ها بر عهده همه مردم ایران است و باید این فرهنگ را به کودکان بیاموزیم.

فرمانده سپاه با اشاره به ضرورت توجه مداوم به توسعه فضای سبز در ایام سال علاوه بر هفته منابع طبیعی ، تصریح کرد: در اطراف شهر و خانه خود هر جا که می توانیم باید به عنوان یک وظیفه انسانی و اسلامی برای توسعه محیط زیست تلاش کنیم.

وی عنوان کرد: بسیج سازندگی در عرصه منابع طبیعی آبخیزداری و جنگلداری طی سال 84 ، مجموعا یک میلیون و 400 هزار نفر روز برنامه انجام داده که این فعالیت منجر به تولید 4 میلیون و 900 هزار اصله نهال مختلف و کاشت 5 میلیون و 400 هزار نهال در سراسر کشور شد.

سردار صفوی همچنین خاطر نشان کرد: در سال گذشته بسیجیان با انجام عملیات بیابان زدایی ، صیانت از جنگل ها واصلاح مراتع با مساحتی بالغ بر 16 هزار هکتار تلاش زیادی کردند.

وی با اشاره به همکاری نیروی هوایی سپاه در مهار آتش سوزی جنگل ها که در سال گذشته رخ داد ، افزود: این نیرو با در اختیار قرار دادن تجهیزاتی همچون بالگردهای مجهز به آبپاش به وزارت جهاد کشاورزی در صدد اطفای حریق بود.

فرمانده سپاه پاسداران خطاب به بسیجیان کشور عنوان کرد: شما با عمل به دستورات اسلام ، قرآن ، پیامبر اسلام (ص) و مقام معظم رهبری ، بایستی در توسعه فضای سبز ، حفاظت محیط زیست و نهال کاری گامهای موثری بردارید.

وی با یادآوری شعار امسال سپاه پاسداران در هفته منابع طبیعی "هر بسیجی ؛ یک نهال" ، گفت: اگر امسال هر بسیجی یک نهال بکارد تعداد 10 میلیون نهال در کشور کاشته می شود که این کمک بزرگی برای توسعه فضای سبز و پاکیزگی هوا خواهد شد.

بنابراین گزارش ، در مراسم روز منابع طبیعی بسیج سازندگی و نهضت سبز ، 13 نفر از حامیان بسیجی محیط زیست که در توسعه منابع طبیعی نقش به سزایی داشتند مورد تقدیر قرار گرفتند.