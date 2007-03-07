به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که صبح امروز به میزبانی مهر در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد، لیلی گلستان مدیر نگارخانه گلستان، مژگان والی پور مدیر نگارخانه والی، آریا اقبال مدیر نگارخانه آریا و فریال سلحشور مدیر نگارخانه دی حضور داشتند و از برگزاری نمایشگاه بزرگ تجسمی سال به عنوان تجربه ای موفق یاد کردند.

در این نشست مباحثی چون فرآیند شکل گیری گروه "هفت نگاه"، دستاوردهای برپایی نمایشگاه، حمایت های بخش خصوصی از نمایشگاه و جایگاه برگزاری چنین نمایشگاهی در ارتقا ذائقه هنری مخاطبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گزارش کامل این نشست به زودی منتشر می شود.