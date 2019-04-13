به گزارش خبرگزاری مهر، صدوشصت‌وسومین نشست یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ به معرفی و بررسی کتاب «چهارشنبه‌سوری، جشن عروج ارواح» نوشته علی بلوکباشی، پژوهشگر، نویسنده و عضو شورای‌عالی انسان‌شناسی و فرهنگ، اختصاص دارد که فردا یکشنبه ۲۵ فروردین در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

کتاب مذکور به‌تازگی توسط انتشارات گل‌آذین منتشر شده و در نشست بررسی‌اش، نویسنده اثر حضور داشته و درباره آن سخنرانی خواهد کرد.

نشست معرفی و بررسی این کتاب فردا یکشنبه ۲۵ فروردین از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات واقع در میدان ولیعصر (عج)، خیابان ولیعصر (عج)، بعد از سفارت عراق، خیابان دمشق برگزار می‌شود.

یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ، به همت مؤسسه انسان‌شناسی و فرهنگ با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شوند.