به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حیدرنژاد، در آستانه برگزاری کنگره منطقه‌ای ارتوپدی جنوب کشور درباره پارگی رباط شانه اظهار کرد: پارگی رباط شانه معمولاً با نشانه‌هایی همچون درد شبانه شانه بروز می‌کند.

وی افزود: درد شانه این افراد معمولاً موقع خوابیدن شدیدتر می‌شود همچنین انجام کار سنگین و استفاده بیش از حد از شانه‌ها، حرکات مختلف می‌تواند سبب بروز این مشکل شود حتی ضعف رباط شانه‌ها، ورزش نکردن و سن بالا از دیگر دلایل ابتلاء به این بیماری است.

این متخصص ارتوپدی با بیان اینکه تشخیص پارگی رباط شانه توسط ام آر آی صورت می‌گیرد، ادامه داد: در گذشته برای درمان بیماران از روش‌های جراحی باز استفاده می‌شد در صورتی که امروزه بنابر آسیبی که صورت گرفته از روش‌های غیر تهاجمی و ارتروسکوپی استفاده می‌شود که در این روش‌ها نیاز به باز کردن شانه بیمار نیست و مشکلات مربوطه مفصل‌های اطراف و چسبندگی‌های شانه و…، را نیز رفع می‌کند.

حیدرنژاد خاطرنشان کرد: همایش سه روزه تازه‌های تشخیص ارتوپدی و تروما از ۲۸ تا ۳۰ فروردین ۹۸ در یزد برگزار می‌شود که حدود ۲۰۰ نفر در این همایش شرکت دارند و ۶۳ سخنران درباره مطالب مختلف ارتوپدی، تروما و تازه‌های تشخیص به بحث و گفتگو می‌پردازند و پنل پرسش و پاسخ نیز برگزار خواهد شد.

کنگره منطقه‌ای ارتوپدی جنوب و مرکز کشور، شامل استان‌های یزد، اصفهان، فارس، کرمان، خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر است. همچنین علاقه‌مندان سایر استان‌ها از جمله تهران و…، در صورت تمایل می‌توانند در این همایش شرکت کنند.