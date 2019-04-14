افزایش ۶ درصدی نرخ زعفران/ قیمت به ١٢ میلیون تومان رسید

غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آخرین آمار صادرات زعفران مربوط به پایان آبان‌ماه ٩٧ است و هنوز آمار جدیدی در این زمینه اعلام نشده است، گفت: متأسفانه پیگیری‌های ما در این زمینه منجر به نتیجه نشده است.

به گفته وی، در این مدت ارزش صادرات طلای سرخ از خراسان رضوی ٢۴٠ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ٩۶، ۴۶ درصد رشد داشته است.

نایب رئیس شورای ملی زعفران همچنین از افزایش قیمت این محصول در سال جدید خبر داد و گفت: نرخ طلای سرخ حدود ۶ درصد افزایش یافته است.

میری افزود: دلیل افزایش قیمت آن است که از ٢۵ اسفندماه عرضه زعفران در بازار مقداری کاهش می‌یابد.

وی قیمت هر کیلوگرم از این محصول را حداقل ٧ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان و حداکثر ١٢ میلیون تومان اعلام کرد.

میری گفت: بنده فکر نمی‌کنم قیمت‌ها بیشتر از این افزایش یابد و احتمالاً در همین حدود باقی می‌ماند.

وی ادامه داد: با اینکه آماری از صادرات نداریم اما صادرات به روال خود انجام می‌شود.