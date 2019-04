چگونه جلوی استراق سمع بلندگوهای هوشمند آمازون را بگیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لایف هکر، این شرکت گروهی از کارکنان خود در سطح جهان را مأمور بررسی و این گفتارهای صوتی به منظور ارتقای هوش مصنوعی بلندگوهای آمازون کرده است. این افراد نه تنها به مکالمات یادشده گوش می‌دهند، بلکه بخشی از آنها را ضبط نیز می‌کنند.

متون پیاده شده این گفتگوها برای ارتقای فهم الکسا برای بلندگوهای آمازون بازخوانی می‌شوند و همین مساله نگرانی در مورد نقض حریم شخصی کاربران این بلندگوها را افزایش داده است.

کاربران برای مقابله با این مشکل می‌توانند با مراجعه به بخش تنظیمات الکسا در اپلیکیشن تلفن همراه آن، بر روی گزینه منو ضربه زده و مسیر Alexa Account > Alexa Privacy > Manage how your data improves Alexa را تعقیب کنند.

آنها سپس باید دو گزینه Help develop new features و Use messages to improve transcriptions را در تمامی پروفایل‌ها یا نمایه‌های کاربری مورد استفاده خود غیرفعال کنند.

البته این کار جلوی استراق سمع آمازون را به طور کامل نمی‌گیرد، اما ضبط صدای کاربران و بررسی صداهای ضبط شده را متوقف می‌کند.