رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با نماینده ولی فقیه در گیلان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی صبح دوشنبه با حضور در دفتر آیت الله رسول فلاحتی با نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام قمی در این دیدار از تلاش و زحمات حدود سه دهه حضور حجت الاسلام جمال یاری مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی استان گیلان تقدیر و تشکر و حجت الاسلام سعید مهدوی به عنوان مدیرکل جدید معرفی کرد.

گفتنی است شرکت در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان گیلان یکی دیگر از برنامه‌های سفر یک روزه حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات به گیلان است.