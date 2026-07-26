مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی گیلان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، با صدور حکمی رسمی، حجت‌الاسلام سجاد سرافراز را به عنوان مدیرکل جدید اداره کل تبلیغات اسلامی استان گیلان منصوب کرد.

بر اساس این حکم، سرافراز که از چهره‌های شاخص فرهنگی و تبلیغی استان گیلان به شمار می‌رود، هم‌ اکنون تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه اخری (سلام‌الله‌علیها) در شهر رشت را بر عهده دارد و پیش از این نیز دبیری ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان را در کارنامه مدیریتی خود ثبت کرده است.

گفتنی است، پیش از این حجت‌الاسلام محمدعلی نجفی گیلانی از سال ۱۴۰۲ مسئولیت مدیرکلی تبلیغات اسلامی استان گیلان را بر عهده داشت که با حکم جدید، این مسئولیت به حجت‌الاسلام سرافراز واگذار شده است.