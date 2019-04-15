اتاق علمی مشترک دانشگاه علوم پزشکی ایران و ایتالیا راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه؛ دکتر محمدصادق قاسمی معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران با اعلام این خبر افزود: بر اساس سیاست‌های وزارت بهداشت مبنی بر راه اندازی اتاق‌های علمی در کشورهای هدف، اولین اتاق همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی ایران و ایتالیا به عنوان ایستگاه ارتباطی جهت توسعه همکاری‌های مشترک تشکیل شد.

قاسمی گفت: از حدود دو سال پیش یک پروژه مشترک با دانشگاه ایتالیا و محوریت سلامت مادران افغان شروع کردیم که در این راستا حدود ۵۱ دانشجوی افغان رشته مامایی و در مقاطع فوق دیپلم و ارشد در دانشگاه علوم پزشکی ایران ایران پذیرش شدند و هزینه آنها توسط کشور ایتالیا و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تأمین شده است.

معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان کرد: بودجه خاصی هم از سوی کشور ایتالیا جهت ساخت بخش ویژه مادران افغان در بیمارستان اکبر آبادی به دانشگاه علوم پزشکی ایران ارائه شده است که در حال حاضر این بخش فعال است.

وی با اشاره به نشست مشترک دانشگاه علوم پزشکی ایران و نمایندگان ایتالیا گفت: این نشست، مزایای خوبی برای دانشگاه ایران داشت؛ در این برنامه حدود ۱۰ بورس دانشجویی و ۱۰ سهم شرکت در کنگره‌های پزشکی خاص از سوی سازمان‌های تحقیقاتی و دانشگاه‌های ایتالیا به دانشگاه علوم پزشکی ایران تعلق گرفت.

قاسمی یادآور شد: همچنین گرنت های تحقیقاتی در اختیار کشور ایران و چین قرار گرفته تا پروژه‌های مشترک انجام گیرد.