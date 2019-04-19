متعهد به جلوگیری از تاثیرات تحریم های آمریکا علیه ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اس پی گلوبال، «هیروشی سکو» در کنفرانس خبری گفت: حفظ روابط ژاپن با ایران به عنوان یکی از کشورهای تولید کننده نفت خام در جهان بسیار مهم است زیرا ما تقریباً تمام نیازهای نفتی خود را از طریق واردات تأمین می‌کنیم.

وی همچنین عنوان داشت: قصد داریم که مذاکرات نزدیک با طرف آمریکایی را برای جلوگیری از تأثیر مضر اقدامات ایالات متحده بر تأمین انرژی پایدار ژاپن و فعالیت‌های شرکت‌های خود داشته باشیم.

وزیر اقتصاد ژاپن افزود: در هفته گذشته «هیروشی اوکا»، دستیار و مدیرکل امور خاورمیانه و آفریقای وزارت خارجه ژاپن و «ساندرا کوودکیرک»، دستیار و معاون اداره منابع انرژی وزارت آمریکا همراه با چند مقام دیگر ژاپنی از وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنایع و وزارت انرژی آمریکا مذاکرات مفصلی را در خصوص تداوم خرید نفت ژاپن از ایران داشتند و قرار است این مذاکرات برای رسیدن به نتیجه بهتر به زودی ادامه یابد.

پیش از این نیز یک مقام ارشد ژاپنی که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با «اس پی گلوبال» گفته بود که دور نخست این مذاکرات روز دوشنبه گذشته در حالی پایان یافت که ژاپن همچنان بر حفظ روند تأمین انرژی خود از ایران اصرار دارد و تلاش خواهد کرد به هر نحو ممکن به این خواسته خود برسد.