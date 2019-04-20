اختصاص ۴۲ میلیارد ریال بودجه دارویی در مناطق سیل زده

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرصالحی، در جلسه بررسی وضعیت بهداشتی مناطق سیل‌زده که با حضور وزیر بهداشت، معاونین توسعه مدیریت و منابع، بهداشت، و درمان وزارت بهداشت، رئیس سازمان اورژانس کشور و همچنین معاونین بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی مناطق سیل زده برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه در کمپ‌ها و مکان‌هایی که پزشکان در مناطق سیل زده مستقر بودند، دارو به میزان لازم تهیه و توزیع شد و داروی مورد نیاز گروه‌های جهادی پزشکی که با هماهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی مناطق سیل زده مستقر شده بودند را تأمین کردیم.

وی یادآور شد: علاوه بر تأمین دارو برای تأمین اقلام بهداشتی مورد نیاز در مناطق سیل زده با شرکت‌های تولیدی هماهنگی‌های خوبی انجام گرفت و لوازم بهداشتی شامل محصولات سلولزی، شوینده‌ها و آب آشامیدنی به این مناطق ارسال شد.

رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد: حدود ۴۲ میلیارد ریال از محل بودجه اختصاصی سازمان غذا در مناطق سیل زده هزینه شد تا در پوشش دارویی مشکل چندانی وجود نداشته باشد و امروز مشکلات حاد استان‌های سیل زده تا حدود زیادی برطرف شده است.