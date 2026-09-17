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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱

اعلام ویژه‌برنامه‌های میلاد امام حسن عسکری(ع) در حرم حضرت معصومه(س)

اعلام ویژه‌برنامه‌های میلاد امام حسن عسکری(ع) در حرم حضرت معصومه(س)

قم- ویژه‌برنامه‌های میلاد امام حسن عسکری(ع) با سخنرانی، مداحی و کرسی تلاوت فاطمی در سه نوبت در حرم حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری(ع)، ویژه‌برنامه‌های جشن میلاد آن امام همام در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه‌ها در سه نوبت شب، ظهر و شام ولادت در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) تدارک دیده شده و زائران و مجاوران می‌توانند در این مراسم‌ها حضور پیدا کنند.

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) ادامه داد: نخستین برنامه در شب ولادت حضرت امام حسن عسکری(ع) و بعد از نماز عشا برگزار خواهد شد و حجت‌الاسلام والمسلمین فرحزاد به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

حسین‌زاده گفت: در این مراسم عباس حیدرزاده و مسعود زمانی به مدیحه‌سرایی در وصف اهل‌بیت(ع) خواهند پرداخت.

وی بیان کرد: دومین مراسم جشن میلاد امام حسن عسکری(ع) ظهر روز یکشنبه ۲۹ شهریور و پس از اقامه نماز عصر برگزار می‌شود.

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) افزود: در این برنامه احمد خلف‌زاده به مداحی و مرثیه‌خوانی در مدح و منقبت اهل‌بیت(ع) خواهد پرداخت.

وی ادامه داد: سومین برنامه ویژه میلاد نیز شامگاه یکشنبه و بلافاصله پس از نماز عشا برگزار می‌شود و این مراسم با کرسی تلاوت فاطمی همراه خواهد بود.

حسین‌زاده گفت: در کرسی تلاوت فاطمی احمد ابوالقاسمی به تلاوت قرآن کریم می‌پردازد و حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی نیز سخنرانی خواهد کرد.

وی اظهار کرد: بخش مداحی مراسم شام ولادت امام حسن عسکری(ع) نیز با حضور رسول محمدی و محمد ریحانی برگزار خواهد شد.

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) خاطرنشان کرد: تمامی این برنامه‌ها در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود.

کد مطلب 6950174

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