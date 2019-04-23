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۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۵:۰۹

امیر نصیرزاده در دیدار با خانواده دو شهید؛

شهدا بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی کشور هستند

شهدا بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی کشور هستند

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: شهدا بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی کشور هستند که در هر زمان برای انتخاب مسیر صحیح و تشخیص راه از بیراهه به آن‌ها می‌توان رجوع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش با خانواده‌های معظم شهیدان قاسمی و لطفیان دیدار کرد.

وی در این دیدار ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا گفت: ایثار و از خودگذشتگی، بهترین و برترین راه برای جاودانگی است که شهدا به خوبی آن را تفسیر کردند.

امیر سرتیپ نصیرزاده گفت: شهدا بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی کشور هستند که در هر زمان برای انتخاب مسیر صحیح و تشخیص راه از بیراهه به آن‌ها می‌توان رجوع کرد.

فرمانده نیروی هوایی ارتش ضمن تجلیل از ایستادگی خانواده معظم شهدا خاطرنشان کرد: شهیدان راه ایثار و فداکاری در راه دین، وطن و آرمان‌ها را به ما آموختند و خانواده معظم شهدا نیز درس ایستادگی و فداکاری را به ما یاد دادند و بر همه لازم است که قدردان خانواده معظم شهدا باشیم.

کد مطلب 4598339
هادی رضایی

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