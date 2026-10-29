به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه مخزن ۴۰ هزار مترمکعبی شهید ابراهیم رئیسی در طرح رینگ شهری یزد با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به بهره‌برداری رسید؛ طرحی که امکان تأمین پایدار آب شرب برای حدود ۱۴۰ هزار نفر را فراهم می‌کند.

مخزن شهید ابراهیم رئیسی با اعتباری بیش از سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال و پس از سه سال عملیات اجرایی به بهره‌برداری رسیده است.

این مخزن با ظرفیت ذخیره‌سازی ۴۰ هزار مترمکعب، تأمین آب شرب ۴۰ هزار اشتراک را پشتیبانی می‌کند و زمینه افزایش پایداری شبکه آبرسانی شهر یزد را فراهم می‌سازد.

مشترکان محدوده چهارراه فاطمیه تا چهارراه نواب صفوی و همچنین بلوارهای مدرس، دهه فجر و بسیج، از مزایای اجرای این طرح و پایداری بیشتر تأمین آب شرب بهره‌مند می‌شوند.